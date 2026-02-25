Постная кухня может быть аппетитной: чем заменить майонез, сметану и масло, чтобы блюда были вкуснее, чем "до поста"

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Пост для многих – это не только духовная практика, но и кулинарный вызов. Самое сложное — отказаться от мяса, а от привычных "связывающих" ингредиентов: майонеза, сметаны, йогурта, сливок и масла. Именно они дают блюдам кремовую текстуру, сочность и насыщенный вкус .
Кремовая текстура без животных жиров — полный гид по заменам и рецептам, которые сделают пост по-настоящему вкусным
Впрочем, современная растительная кухня доказывает: без животных жиров можно готовить не просто вкусно, а даже интереснее.
Если в вашем посту запрещено растительное масло в отдельные дни, это не означает сухую пищу.
• Вода или овощной бульон – идеальны для тушения. Добавляйте по 1–2 столовых ложки, накрывайте крышкой — овощи готовятся в собственном соку и не пригорают.
• Пюре из авокадо – жирная текстура делает его превосходной намазкой или основанием для соуса.
• Тахини (кунжутная паста) – дает глубокий, ореховый вкус салатам и теплым блюдам.
• Перебитая фасоль может частично заменить жир в заправках.
Классический майонез – это эмульсия жира и белка. В растительном варианте роль белка могут делать бобовые.
Аквафаба-майонез
100 мл жидкости из банки нута
1 ч. л. горчицы
1–2 ст. л. лимонного сока
150 мл растительного масла (если разрешено)
Взбивать блендером до густоты. Консистенция почти идентична классическому майонезу.
Кешью-крем (универсальный)
1 стакан кешью (замочить 3–4 часа)
½ стакана воды
2 ст. л. лимонного сока
½ ч. л. соли
Взбить до полной гладкости. Это основа для салатов, намазок и даже пасты.
• Соевый или кокосовый йогурт без сахара.
• Шелковый тофу, перебитый с лимоном.
• Крем из семян подсолнечника (дешевая альтернатива кешью).
Рецепт подсолнечного сметанного соуса.
1 стакан очищенных семян подсолнечника (замочить 2 часа)
½ стакана воды
1 ст. л. лимонного сока
щепотка соли
Взбить до кремовой смеси. Идеально к борщу или вареникам.
Чем заменить йогурт
• Натуральный соевый йогурт.
• Кокосовый крем (верхний густой слой охлажденного кокосового молока).
• Тофу банан ягоды – для завтраков.
Новый рецепт: Постный сливочный соус к пасте или овощам
Этот соус не уступает сливочным подливам по густоте.
Ингредиенты:
1 банка белой фасоли (240 г без жидкости)
2 зубчика чеснока
3 ст. л. лимонного сока
½ стакана горячей воды или овощного бульона
1 ст. л. тахини (по желанию)
соль, черный перец
Все перебить блендером до максимальной гладкости. Если соус слишком густой – добавить немного воды. Он отлично подходит к пасте, запеченным овощам или как намазка на тосты.
Преимущество этого соуса – высокое содержание растительного белка и минимум насыщенных жиров .
Ореховые пасты и бобовые содержат клетчатку, магний, витамины группы B. Диетологи отмечают, что такие соусы:
• дольше дают ощущение сытости;
• не перегружают пищеварение;
• помогают стабилизировать уровень сахара в крови.
Многие после поста оставляют часть таких альтернатив в ежедневном рационе.
Пост – это не об отказе от вкуса, а о переосмыслении привычных ингредиентов. Иногда именно ограничения открывают новые возможности гастрономии.
Читайте также в "Комментариях", как действительно чеснок и имбирь влияет на наше здоровье.