logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг рецепты Постная кухня может быть аппетитной: чем заменить майонез, сметану и масло, чтобы блюда были вкуснее, чем "до поста"
commentss НОВОСТИ Все новости

Постная кухня может быть аппетитной: чем заменить майонез, сметану и масло, чтобы блюда были вкуснее, чем "до поста"

Растительные альтернативы позволяют сохранить насыщенный вкус, питательность и густую консистенцию блюд даже в строгий пост.

25 февраля 2026, 11:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Пост для многих – это не только духовная практика, но и кулинарный вызов. Самое сложное — отказаться от мяса, а от привычных "связывающих" ингредиентов: майонеза, сметаны, йогурта, сливок и масла. Именно они дают блюдам кремовую текстуру, сочность и насыщенный вкус .

Постная кухня может быть аппетитной: чем заменить майонез, сметану и масло, чтобы блюда были вкуснее, чем "до поста"

Кремовая текстура без животных жиров — полный гид по заменам и рецептам, которые сделают пост по-настоящему вкусным

Впрочем, современная растительная кухня доказывает: без животных жиров можно готовить не просто вкусно, а даже интереснее.

Чем заменить масло

Если в вашем посту запрещено растительное масло в отдельные дни, это не означает сухую пищу.

Вода или овощной бульон – идеальны для тушения. Добавляйте по 1–2 столовых ложки, накрывайте крышкой — овощи готовятся в собственном соку и не пригорают.
• Пюре из авокадо – жирная текстура делает его превосходной намазкой или основанием для соуса.
Тахини (кунжутная паста) – дает глубокий, ореховый вкус салатам и теплым блюдам.
• Перебитая фасоль может частично заменить жир в заправках.

Чем заменить майонез

Классический майонез – это эмульсия жира и белка. В растительном варианте роль белка могут делать бобовые.

Аквафаба-майонез
100 мл жидкости из банки нута
1 ч. л. горчицы
1–2 ст. л. лимонного сока
150 мл растительного масла (если разрешено)

Взбивать блендером до густоты. Консистенция почти идентична классическому майонезу.

Кешью-крем (универсальный)
1 стакан кешью (замочить 3–4 часа)
½ стакана воды
2 ст. л. лимонного сока
½ ч. л. соли

Взбить до полной гладкости. Это основа для салатов, намазок и даже пасты.

Чем заменить сметану

• Соевый или кокосовый йогурт без сахара.
• Шелковый тофу, перебитый с лимоном.
• Крем из семян подсолнечника (дешевая альтернатива кешью).

Рецепт подсолнечного сметанного соуса.
1 стакан очищенных семян подсолнечника (замочить 2 часа)
½ стакана воды
1 ст. л. лимонного сока
щепотка соли

Взбить до кремовой смеси. Идеально к борщу или вареникам.

Чем заменить йогурт

• Натуральный соевый йогурт.
• Кокосовый крем (верхний густой слой охлажденного кокосового молока).
• Тофу банан ягоды – для завтраков.

Новый рецепт: Постный сливочный соус к пасте или овощам

Этот соус не уступает сливочным подливам по густоте.

Ингредиенты:
1 банка белой фасоли (240 г без жидкости)
2 зубчика чеснока
3 ст. л. лимонного сока
½ стакана горячей воды или овощного бульона
1 ст. л. тахини (по желанию)
соль, черный перец

Все перебить блендером до максимальной гладкости. Если соус слишком густой – добавить немного воды. Он отлично подходит к пасте, запеченным овощам или как намазка на тосты.

Преимущество этого соуса – высокое содержание растительного белка и минимум насыщенных жиров .

Почему эти замены даже полезнее

Ореховые пасты и бобовые содержат клетчатку, магний, витамины группы B. Диетологи отмечают, что такие соусы:

• дольше дают ощущение сытости;
• не перегружают пищеварение;
• помогают стабилизировать уровень сахара в крови.

Многие после поста оставляют часть таких альтернатив в ежедневном рационе.

Пост – это не об отказе от вкуса, а о переосмыслении привычных ингредиентов. Иногда именно ограничения открывают новые возможности гастрономии.

Читайте также в "Комментариях", как действительно чеснок и имбирь влияет на наше здоровье.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости