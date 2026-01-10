logo_ukra

Пельмені більше не «на швидку руку»: три несподівані страви, які підкорять навіть гурманів
commentss НОВИНИ Всі новини

Пельмені більше не «на швидку руку»: три несподівані страви, які підкорять навіть гурманів

Звичайна пачка з морозилки легко перетворюється на повноцінний обід або вечерю – ділимося простими, але нестандартними рецептами.

10 січня 2026, 20:42
Автор:
avatar

Проніна Анна

Пельмені давно мають репутацію "чергової" страви, коли немає ні часу, ні натхнення стояти біля плити. Але насправді цей напівфабрикат може здивувати навіть тих, хто звик до складних рецептів. Варто лише трохи фантазії – і звичайна пачка з морозилки перетворюється на ситну запіканку, оригінальну піцу або хрумку закуску до соусу.

Пельмені більше не «на швидку руку»: три несподівані страви, які підкорять навіть гурманів

Що приготувати з пельменів – запіканка «Лінива дружина», піца без тіста і хрумка смажена класика

Один із найпопулярніших варіантів – запіканка з пельменів, відома під іронічною назвою "Лінива дружина". Її секрет у простоті. Пельмені викладають у форму для запікання одним шаром без попереднього розморожування, додають нарізану цибулю і заливають сумішшю з яєць, сметани або майонезу, води, солі та перцю. Запіканка готується в духовці при температурі 180 градусів близько 40 хвилин. За кілька хвилин до готовності її посипають тертим сиром, а перед подачею прикрашають зеленню. Це ідеальний варіант, коли гості з’явилися несподівано.

Пельмені більше не «на швидку руку»: три несподівані страви, які підкорять навіть гурманів - фото 2

Не менш ефектно виглядає піца з пельменів. Розморожені пельмені розкачують у круглий корж прямо на пергаменті, формуючи основу без традиційного тіста. Зверху її змащують соусом із кетчупу, гірчиці та майонезу, додають цибулю, помідори, сир і, за бажанням, моцарелу. Запікати таку піцу потрібно 30–35 хвилин при 180 градусах до рум’яної скоринки. Домашні рідко здогадуються, з чого зроблена ця страва, але зникає вона зі столу миттєво.

Пельмені більше не «на швидку руку»: три несподівані страви, які підкорять навіть гурманів - фото 2

Ще один безпрограшний варіант – смажені пельмені. Їх не потрібно відварювати: заморожені пельмені викладають на добре розігріту сковорідку з олією і смажать до золотистої скоринки з обох боків. Після цього додають трохи води, накривають кришкою і дають начинці пропаритися. Такий прийом робить пельмені хрумкими зовні та соковитими всередині. Подають їх зі сметанним соусом із часнику та кропу.

Пельмені більше не «на швидку руку»: три несподівані страви, які підкорять навіть гурманів - фото 2

Ці прості рецепти доводять: пельмені – це не запас "на чорний день", а універсальна основа для смачних і нестандартних страв, які легко готуються і завжди вдаються.

Читайте також в "Коментарях", який вид болгарського перцю найкорисніший. 



