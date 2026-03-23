Вот это рецепт: кулич... на картофельном отваре – рискнули бы приготовить?

Перед Пасхой украинцы традиционно ищут "тот же" рецепт пасхи, которая получится не просто вкусной, а идеальной — мягкой, ароматной и не черствеющей уже на следующий день. И в этом году в сети стремительно набирает популярность неожиданный вариант, который многих удивил.

Кулич на картофельном отваре: рецепт, переворачивающий представление о праздничной выпечке

Как сообщают "Комментарии", речь идет о куличе на картофельном отваре – старый, но почти забытый рецепт, который сейчас переживает новую волну популярности.

Чем этот рецепт удивил даже опытных хозяек

На первый взгляд идея добавить в тесто воду, в которой варился картофель, кажется странной. Но именно этот ингредиент и дает эффект, за который хозяйки готовы отказаться от классических рецептов.

Картофельный отвар содержит крахмал, работающий как естественный "держатель влаги". В результате тесто получается не сухим, а нежным, с легкой ячеистой структурой. Такой кулич дольше остается свежим и буквально тает во рту.

Что нужно для приготовления

Для этого рецепта понадобятся простые ингредиенты, которые есть почти в каждой кухне:

картофельный отвар (теплый) – 250 мл

дрожжи (живые) – 30–40 г или сухие 10–12 г

мука – примерно 700–800 г

сахар – 150–200 г

сливочное масло (растопленное) – 100 г

яйца – 2 шт 2 желтка

сметана – 2 столовые ложки

соль – 0,5 чайной ложки

изюм, цукаты, цедра лимона или апельсина – по вкусу

Как приготовить кулич на картофельном отваре.

Сначала готовят опару. В теплом картофельном отваре растворяют дрожжи, добавляют ложку сахара и несколько ложек муки. Смесь оставляют в теплом месте на 20–30 минут, пока не появится характерная пенная шапочка.

Далее готовят основное тесто. Яйца взбивают с сахаром, добавляют соль, сметану, растопленное масло и цедру. Затем все соединяют с опарой и постепенно вводят муку.

Тесто нужно хорошо вымесить – не менее 15–20 минут. Оно должно быть мягким, эластичным и немного липким.

Затем тесто оставляют в теплом месте на 1,5–2 часа. Оно должно увеличиться примерно вдвое.

Когда тесто подошло, добавляют сухофрукты, осторожно перемешивают и разлагают в формы, заполняя их примерно на треть. Затем оставляют еще раз подрасти уже в формах.

Выпекают куличи при температуре 170–180 градусов около 35–45 минут – в зависимости от размера.

Почему этот рецепт называют "идеальным"

Главный эффект – это текстура. Кулич получается влажным, нежным и не пересыхает даже через несколько дней. Именно этого чаще всего не хватает в классических рецептах.

Кроме того, такая выпечка обладает более насыщенным вкусом и приятным ароматом, который раскрывается уже во время выпечки.

Еще один плюс – универсальность. К тесту можно добавлять любые любимые наполнители: изюм, цукаты, орехи или даже шоколад.

Этот рецепт уже называют одним из самых интересных открытий последних лет в пасхальной выпечке. И, судя по отзывам хозяек, многие после первой попытки больше не возвращаются к классическому варианту.

