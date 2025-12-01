Нежные паровые куриные котлеты с кабачком: секрет Клопотенко, подсаживающийся с первой ложки

соль и перец — по вкусу

Начните с самого важного – сочности. Именно для этого Клопотенко советует добавить в фарш натертый кабачок. Молодой кабачок можно не чистить, а если он более зрелый – снимите кожуру и извлеките семена.

Дальше все просто: смешайте фарш, кабачок, яйцо, сухари и специи. Массу следует хорошо перемешать, чтобы котлеты получились упругими, но нежными. Перед формовкой смочите руки холодной водой – и фарш больше не будет липнуть.

Сложившиеся котлеты выложите в форму, смазанную маслом. Добавьте в форму немного воды – примерно сантиметр по дну. Накройте фольгой: именно она создаст эффект пароварки. Полчаса в духовке при 180° — и вы получите самые нежные куриные котлеты, которые только можно вообразить.

Подавать их можно с овощами, рисом или даже как диетическое отдельное блюдо – они и так обладают достаточно вкусом благодаря кабачку.

Напомним, недавно портал "Комментарии" публиковал рецепт бюджетного салата на Новый год .