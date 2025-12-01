Нежные паровые куриные котлеты с кабачком: секрет Клопотенко, подсаживающийся с первой ложки

Рубрики
Котлеты, которые расходятся по тарелкам быстрее, чем вы успеваете их подавать, именно так Евгений Клопотенко описывает свой рецепт паровых куриных котлет с кабачком. Блюдо готовится без жарки, без лишнего жира, но при этом получается таким нежным, что буквально тает во рту.
Нежные куриные котлеты с кабачком — диетический рецепт от Евгения Клопотенко
Клопотенко предлагает простой и здоровый лайфхак: вместо традиционной жарки – приготовление на пару. И даже если у вас нет пароварки, все решает духовка и фольга. Кабачок делает котлеты сочными, а куриный фарш легкими и диетическими. Это именно тот случай, когда полезное и вкусное наконец-то нашли общий язык.
800 г куриного фарша
250 г кабачка
1 яйцо
2 ст. л. панировочных сухарей
1 ст. л. масла
соль и перец — по вкусу
Начните с самого важного – сочности. Именно для этого Клопотенко советует добавить в фарш натертый кабачок. Молодой кабачок можно не чистить, а если он более зрелый – снимите кожуру и извлеките семена.
Дальше все просто: смешайте фарш, кабачок, яйцо, сухари и специи. Массу следует хорошо перемешать, чтобы котлеты получились упругими, но нежными. Перед формовкой смочите руки холодной водой – и фарш больше не будет липнуть.
Сложившиеся котлеты выложите в форму, смазанную маслом. Добавьте в форму немного воды – примерно сантиметр по дну. Накройте фольгой: именно она создаст эффект пароварки. Полчаса в духовке при 180° — и вы получите самые нежные куриные котлеты, которые только можно вообразить.
Подавать их можно с овощами, рисом или даже как диетическое отдельное блюдо – они и так обладают достаточно вкусом благодаря кабачку.
