Нежные паровые куриные котлеты с кабачком: секрет Клопотенко, подсаживающийся с первой ложки
Нежные паровые куриные котлеты с кабачком: секрет Клопотенко, подсаживающийся с первой ложки

Новый рецепт котлет от Клопотенко – за уши не оттащишь!

1 декабря 2025, 17:22
Проніна Анна

Котлеты, которые расходятся по тарелкам быстрее, чем вы успеваете их подавать, именно так Евгений Клопотенко описывает свой рецепт паровых куриных котлет с кабачком. Блюдо готовится без жарки, без лишнего жира, но при этом получается таким нежным, что буквально тает во рту.

Нежные паровые куриные котлеты с кабачком: секрет Клопотенко, подсаживающийся с первой ложки

Нежные куриные котлеты с кабачком — диетический рецепт от Евгения Клопотенко

Клопотенко предлагает простой и здоровый лайфхак: вместо традиционной жарки – приготовление на пару. И даже если у вас нет пароварки, все решает духовка и фольга. Кабачок делает котлеты сочными, а куриный фарш легкими и диетическими. Это именно тот случай, когда полезное и вкусное наконец-то нашли общий язык.

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 12–14 котлет):

  • 800 г куриного фарша

  • 250 г кабачка

  • 1 яйцо

  • 2 ст. л. панировочных сухарей

  • 1 ст. л. масла

  • соль и перец — по вкусу

    Начните с самого важного – сочности. Именно для этого Клопотенко советует добавить в фарш натертый кабачок. Молодой кабачок можно не чистить, а если он более зрелый – снимите кожуру и извлеките семена.

    Дальше все просто: смешайте фарш, кабачок, яйцо, сухари и специи. Массу следует хорошо перемешать, чтобы котлеты получились упругими, но нежными. Перед формовкой смочите руки холодной водой – и фарш больше не будет липнуть.

    Сложившиеся котлеты выложите в форму, смазанную маслом. Добавьте в форму немного воды – примерно сантиметр по дну. Накройте фольгой: именно она создаст эффект пароварки. Полчаса в духовке при 180° — и вы получите самые нежные куриные котлеты, которые только можно вообразить.

    Подавать их можно с овощами, рисом или даже как диетическое отдельное блюдо – они и так обладают достаточно вкусом благодаря кабачку.

    Напомним, недавно портал "Комментарии" публиковал рецепт бюджетного салата на Новый год .



