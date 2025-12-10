Неочікуваний чемпіон серед сирів: дієтологи назвали продукт, що оздоровлює серце і спалює жир

Сир — один із найбільш суперечливих продуктів на українському столі. Деякі лікарі забороняють його взагалі, інші — навпаки, називають джерелом здоров'я. Але тепер все змінилося: міжнародна група науковців назвала сир, який не просто не шкодить, а оздоровлює серце, спалює жир і захищає судини.

Вчені назвали сир, який знижує тиск і замінює спортзал

Йдеться про рікоту — м’який сир, який раніше вважали "другосортним", бо він виготовляється не з цільного молока, а з сироватки. Та виявилося: саме це робить його суперфудом для серцево-судинної системи.

За даними дослідження, рікота містить сироватковий білок — той самий, який застосовують професійні спортсмени для росту м'язів і відновлення. Цей білок:

швидко засвоюється;

забезпечує тривале відчуття ситості;

допомагає нормалізувати артеріальний тиск;

знижує рівень "поганого" холестерину.

На відміну від твердих сирів (як-от пармезан, гауда чи пекоріно), у рікоті мінімум солі та жирів, що критично важливо для людей із гіпертонією, зайвою вагою та серцевими недугами.

Що кажуть кардіологи?

Лікарі з Канади, США та Італії відзначили: пацієнти, які замінили жирні сири на рікоту, вже через 3 тижні демонстрували зниження тиску, менше серцевих скарг та кращий ліпідний профіль. Особливо корисна вона для людей 45+ і жінок у період гормональних змін.

Як вживати рікоту — без нудних дієт

Найкраще — не як окрему страву, а замість сметани, майонезу, або навіть м'ясного фаршу (для начинки в варениках чи лазаньї). Додайте трохи зелені, спецій або ягід — і отримаєте корисну альтернативу калорійним соусам і перекусам.

Увага!

Найбільша помилка українців — купувати тверді сири у "розсолі", бо ті містять до 5 грамів солі на 100 грамів продукту. А це — пряма дорога до інсульту.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дефіцит магнію призводить до трьох найбільш небезпечних хвороб.