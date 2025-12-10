Неожиданный чемпион среди сыров: диетологи назвали продукт, оздоравливающий сердце и сжигающий жир

Сыр — один из самых спорных продуктов на украинском столе. Некоторые врачи запрещают его вообще, другие – наоборот, называют источником здоровья. Но теперь все изменилось: международная группа ученых назвала сыр, который не просто не вредит, а оздоравливает сердце , сжигает жир и защищает сосуды .

Ученые назвали сыр, который снижает давление и заменяет спортзал

Речь идет о рикотте — мягком сыре, который раньше считали "второсортным", потому что он производится не из цельного молока, а из сыворотки. Но оказалось: именно это делает его суперфудом для сердечно-сосудистой системы.

По данным исследования, рекота содержит сывороточный белок — тот самый, который используют профессиональные спортсмены для роста мышц и восстановления. Этот белок:

быстро усваивается;

обеспечивает длительное чувство сытости;

помогает нормализовать АД;

снижает уровень "плохого" холестерина.

В отличие от твердых сыров (например пармезан, гауда или пекорино), в рикоте минимум соли и жиров , что критически важно для людей с гипертонией, лишним весом и сердечными недугами.

Что говорят кардиологи?

Врачи из Канады, США и Италии отметили: пациенты, заменившие жирные сыры на рекоту, уже через 3 недели демонстрировали снижение давления , меньше сердечных жалоб и лучший липидный профиль . Особенно полезна она для людей 45 и женщин в период гормональных изменений.

Как употреблять рикоту — без скучных диет

Лучше всего — не как отдельное блюдо, а вместо сметаны , майонеза или даже мясного фарша (для начинки в варениках или лазаньи). Добавьте немного зелени, специй или ягод – и получите полезную альтернативу калорийным соусам и перекусам .

Внимание!

Самая большая ошибка украинцев — покупать твердые сыры у "рассола", потому что они содержат до 5 граммов соли на 100 граммов продукта . А это прямая дорога к инсульту.

