logo_ukra

BTC/USD

75403

ETH/USD

2368.11

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Не викидайте паску: три десерти, які здивують після Великодня
commentss НОВИНИ Всі новини

Не викидайте паску: три десерти, які здивують після Великодня

Від ніжного трайфлу до домашнього тірамісу – як дати друге життя святковій випічці.

14 квітня 2026, 15:39
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Після Великодня багато українців стикаються з однією проблемою — що робити із залишками паски. Викидати шкода, але й їсти вже не хочеться. Втім, із цієї випічки можна легко приготувати повноцінні десерти.

Що приготувати із залишків паски: прості та смачні ідеї

Кулінарні експерти радять перетворювати паску на нові страви — це і економно, і смачно. Нижче — три прості рецепти, які можна приготувати вдома без складних інгредієнтів.

Трайфл із паски (найпростіший варіант)

Інгредієнти:
паска — 300 г
йогурт натуральний — 300 мл
фрукти або ягоди — за смаком
вершки або варення — для прикраси

Як готувати:

  1. Наріжте паску кубиками приблизно 1×1 см.
  2. Викладіть шар паски у склянку або банку.
  3. Залийте зверху йогуртом.
  4. Повторіть шари (паска + йогурт).
  5. Поставте у холодильник мінімум на 3–4 години (краще на ніч).
  6. Перед подачею додайте фрукти та прикрасьте вершками або варенням.

У результаті виходить ніжний десерт без випікання.

Пудинг із паски (теплий десерт)

Інгредієнти:
паска — 200 г
яйця — 2 шт.
молоко — 300 мл
цукор — 50 г
ваніль — за смаком
родзинки або фрукти — за бажанням

Як готувати:

  1. Наріжте паску кубиками.
  2. Змішайте яйця, молоко, цукор і ваніль.
  3. Викладіть паску у форму для запікання.
  4. Додайте родзинки або фрукти.
  5. Залийте яєчно-молочною сумішшю.
  6. Дайте постояти 10 хвилин, щоб паска просочилась.
  7. Запікайте у духовці при 180°C 40–45 хвилин.

Отримаєте ароматний десерт із хрусткою скоринкою і м’якою серединкою.

Тірамісу з паски (святковий варіант)

Інгредієнти:
паска — 500–600 г
маскарпоне — 500 г
яйця — 5 шт.
цукор — 120 г
сік апельсина — 200 мл
какао — для посипання

Як готувати:

  1. Наріжте паску скибками і підсушіть у духовці 10 хв при 160°C.
  2. Змішайте апельсиновий сік із ложкою цукру.
  3. Відокремте жовтки від білків.
  4. Жовтки збийте з цукром до світлої маси.
  5. Додайте маскарпоне та перемішайте.
  6. Окремо збийте білки до піни і обережно додайте в крем.
  7. Збирайте десерт шарами: паска (просочена соком) → крем → знову паска → крем.
  8. Поставте в холодильник мінімум на 1 годину.
  9. Перед подачею посипте какао.

Це домашня версія популярного десерту з ніжною текстурою.

Таким чином, навіть черства паска може стати основою для нових страв. Це дозволяє не лише уникнути зайвих витрат, а й урізноманітнити меню після свят.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини