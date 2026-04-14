Не викидайте паску: три десерти, які здивують після Великодня

Після Великодня багато українців стикаються з однією проблемою — що робити із залишками паски. Викидати шкода, але й їсти вже не хочеться. Втім, із цієї випічки можна легко приготувати повноцінні десерти.

Що приготувати із залишків паски: прості та смачні ідеї

Кулінарні експерти радять перетворювати паску на нові страви — це і економно, і смачно. Нижче — три прості рецепти, які можна приготувати вдома без складних інгредієнтів.

Трайфл із паски (найпростіший варіант)

Інгредієнти:

паска — 300 г

йогурт натуральний — 300 мл

фрукти або ягоди — за смаком

вершки або варення — для прикраси

Як готувати:

Наріжте паску кубиками приблизно 1×1 см. Викладіть шар паски у склянку або банку. Залийте зверху йогуртом. Повторіть шари (паска + йогурт). Поставте у холодильник мінімум на 3–4 години (краще на ніч). Перед подачею додайте фрукти та прикрасьте вершками або варенням.

У результаті виходить ніжний десерт без випікання.

Пудинг із паски (теплий десерт)

Інгредієнти:

паска — 200 г

яйця — 2 шт.

молоко — 300 мл

цукор — 50 г

ваніль — за смаком

родзинки або фрукти — за бажанням

Як готувати:

Наріжте паску кубиками. Змішайте яйця, молоко, цукор і ваніль. Викладіть паску у форму для запікання. Додайте родзинки або фрукти. Залийте яєчно-молочною сумішшю. Дайте постояти 10 хвилин, щоб паска просочилась. Запікайте у духовці при 180°C 40–45 хвилин.

Отримаєте ароматний десерт із хрусткою скоринкою і м’якою серединкою.

Тірамісу з паски (святковий варіант)

Інгредієнти:

паска — 500–600 г

маскарпоне — 500 г

яйця — 5 шт.

цукор — 120 г

сік апельсина — 200 мл

какао — для посипання

Як готувати:

Наріжте паску скибками і підсушіть у духовці 10 хв при 160°C. Змішайте апельсиновий сік із ложкою цукру. Відокремте жовтки від білків. Жовтки збийте з цукром до світлої маси. Додайте маскарпоне та перемішайте. Окремо збийте білки до піни і обережно додайте в крем. Збирайте десерт шарами: паска (просочена соком) → крем → знову паска → крем. Поставте в холодильник мінімум на 1 годину. Перед подачею посипте какао.

Це домашня версія популярного десерту з ніжною текстурою.

Таким чином, навіть черства паска може стати основою для нових страв. Це дозволяє не лише уникнути зайвих витрат, а й урізноманітнити меню після свят.

Читайте також в "Коментарях", які продукти подорожчали в квітні.