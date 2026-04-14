Не викидайте паску: три десерти, які здивують після Великодня

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Після Великодня багато українців стикаються з однією проблемою — що робити із залишками паски. Викидати шкода, але й їсти вже не хочеться. Втім, із цієї випічки можна легко приготувати повноцінні десерти.
Що приготувати із залишків паски: прості та смачні ідеї
Кулінарні експерти радять перетворювати паску на нові страви — це і економно, і смачно. Нижче — три прості рецепти, які можна приготувати вдома без складних інгредієнтів.
Інгредієнти:
паска — 300 г
йогурт натуральний — 300 мл
фрукти або ягоди — за смаком
вершки або варення — для прикраси
Як готувати:
У результаті виходить ніжний десерт без випікання.
Інгредієнти:
паска — 200 г
яйця — 2 шт.
молоко — 300 мл
цукор — 50 г
ваніль — за смаком
родзинки або фрукти — за бажанням
Як готувати:
Отримаєте ароматний десерт із хрусткою скоринкою і м’якою серединкою.
Інгредієнти:
паска — 500–600 г
маскарпоне — 500 г
яйця — 5 шт.
цукор — 120 г
сік апельсина — 200 мл
какао — для посипання
Як готувати:
Це домашня версія популярного десерту з ніжною текстурою.
Таким чином, навіть черства паска може стати основою для нових страв. Це дозволяє не лише уникнути зайвих витрат, а й урізноманітнити меню після свят.
