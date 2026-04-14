Не выбрасывайте кулич: три десерта, которые удивят после Пасхи
Не выбрасывайте кулич: три десерта, которые удивят после Пасхи

От нежного трайфла к домашнему тирамису – как дать вторую жизнь праздничной выпечке.

14 апреля 2026, 15:39
Автор:
Проніна Анна

После Пасхи многие украинцы сталкиваются с одной проблемой — что делать с остатками пояса. Выбрасывать жалко, но есть уже не хочется. Впрочем, из этой выпечки можно приготовить полноценные десерты.

Что приготовить из остатков кулича: простые и вкусные идеи

Кулинарные эксперты советуют превращать кулич в новые блюда – это и экономно, и вкусно . Ниже три простых рецепта, которые можно приготовить дома без сложных ингредиентов.

Трайфл из кулича (самый простой вариант)

Ингредиенты:
ремня — 300 г
йогурт натуральный — 300 мл
фрукты или ягоды – по вкусу
сливки или варенье — для украшения

Как готовить:

  1. Нарежьте кулич кубиками примерно 1×1 см.
  2. Выложите слой кулича в стакан или банку.
  3. Залейте сверху йогуртом.
  4. Повторите слои (кулич йогурт).
  5. Поставьте в холодильник минимум на 3–4 часа (лучше на ночь).
  6. Перед подачей добавьте фрукты и украсьте сливками или вареньем.

В результате получается нежный десерт без выпечки.

Пудинг из кулича (теплый десерт)

Ингредиенты:
ремня — 200 г
яйца – 2 шт.
молоко — 300 мл
сахар — 50 г
ваниль — по вкусу
изюм или фрукты — по желанию

Как готовить:

  1. Нарежьте кулич кубиками.
  2. Смешайте яйца, молоко, сахар и ваниль.
  3. Выложите кулич в форму для запекания.
  4. Добавьте изюм или фрукты.
  5. Залейте яично-молочной смесью.
  6. Дайте постоять 10 минут, чтобы кулич просочился.
  7. Запекайте в духовке при 180°C 40–45 минут.

Получите ароматный десерт с хрустящей корочкой и мягкой серединкой.

Тирамису из кулича (праздничный вариант)

Ингредиенты:
ремня — 500–600 г
маскарпоне — 500 г
яйца – 5 шт.
сахар — 120 г
сок апельсина — 200 мл
какао — для посыпания

Как готовить:

  1. Нарежьте кулич ломтиками и подсушите в духовке 10 мин при 160°C.
  2. Смешайте апельсиновый сок с ложкой сахара.
  3. Отделите желтки от белков.
  4. Желтки взбейте с сахаром до светлой массы.
  5. Добавьте маскарпон и перемешайте.
  6. Отдельно взбейте белки в пену и осторожно добавьте в крем.
  7. Собирайте десерт слоями: кулич (пропитанный соком) → крем → снова кулич → крем.
  8. Поставьте в холодильник минимум на 1 час.
  9. Перед подачей посыпьте какао.

Это домашняя версия популярного десерта с нежной текстурой.

Таким образом, даже черство кулич может стать основой для новых блюд. Это позволяет не только избежать лишних трат, но и разнообразить меню после праздников.

