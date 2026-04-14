Не выбрасывайте кулич: три десерта, которые удивят после Пасхи

После Пасхи многие украинцы сталкиваются с одной проблемой — что делать с остатками пояса. Выбрасывать жалко, но есть уже не хочется. Впрочем, из этой выпечки можно приготовить полноценные десерты.

Что приготовить из остатков кулича: простые и вкусные идеи

Кулинарные эксперты советуют превращать кулич в новые блюда – это и экономно, и вкусно . Ниже три простых рецепта, которые можно приготовить дома без сложных ингредиентов.

Трайфл из кулича (самый простой вариант)

Ингредиенты:

йогурт натуральный — 300 мл

фрукты или ягоды – по вкусу

сливки или варенье — для украшения

Как готовить:

Нарежьте кулич кубиками примерно 1×1 см. Выложите слой кулича в стакан или банку. Залейте сверху йогуртом. Повторите слои (кулич йогурт). Поставьте в холодильник минимум на 3–4 часа (лучше на ночь). Перед подачей добавьте фрукты и украсьте сливками или вареньем.

В результате получается нежный десерт без выпечки.

Пудинг из кулича (теплый десерт)

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

молоко — 300 мл

сахар — 50 г

ваниль — по вкусу

изюм или фрукты — по желанию

Как готовить:

Нарежьте кулич кубиками. Смешайте яйца, молоко, сахар и ваниль. Выложите кулич в форму для запекания. Добавьте изюм или фрукты. Залейте яично-молочной смесью. Дайте постоять 10 минут, чтобы кулич просочился. Запекайте в духовке при 180°C 40–45 минут.

Получите ароматный десерт с хрустящей корочкой и мягкой серединкой.

Тирамису из кулича (праздничный вариант)

Ингредиенты:

маскарпоне — 500 г

яйца – 5 шт.

сахар — 120 г

сок апельсина — 200 мл

какао — для посыпания

Как готовить:

Нарежьте кулич ломтиками и подсушите в духовке 10 мин при 160°C. Смешайте апельсиновый сок с ложкой сахара. Отделите желтки от белков. Желтки взбейте с сахаром до светлой массы. Добавьте маскарпон и перемешайте. Отдельно взбейте белки в пену и осторожно добавьте в крем. Собирайте десерт слоями: кулич (пропитанный соком) → крем → снова кулич → крем. Поставьте в холодильник минимум на 1 час. Перед подачей посыпьте какао.

Это домашняя версия популярного десерта с нежной текстурой.

Таким образом, даже черство кулич может стать основой для новых блюд. Это позволяет не только избежать лишних трат, но и разнообразить меню после праздников.

Читайте также в "Комментариях", какие продукты подорожали в апреле.