“Не відрізнити від м’ясної”: пісна ковбаса, яка дивує смаком — простий рецепт, що підкорює навіть м’ясоїдів

Під час Великого посту багато людей намагаються відмовитися від м’яса, але при цьому не хочуть жертвувати смаком улюблених страв. Саме тому останніми роками все більшої популярності набувають альтернативні рецепти — поживні, ароматні та водночас повністю пісні. Однією з таких страв стала домашня пісна ковбаса, яка готується без жодного грама м’яса, але за консистенцією та насиченістю смаку може легко здивувати.

Домашня пісна ковбаса без грама м’яса: рецепт, який став хітом під час посту

Основою цієї страви є звичайне горохове борошно або варений горох, подрібнений у блендері. Саме воно створює щільну текстуру, яка після охолодження нагадує класичну ковбасу. Секрет же смаку криється у спеціях: коріандр, кардамон, часниковий порошок і сіль формують знайомий аромат, а невелика кількість бурякового соку додає характерного “ковбасного” відтінку.

Ще один важливий інгредієнт — агар-агар. Це натуральний рослинний загусник, який отримують із морських водоростей. Він допомагає суміші застигнути та сформувати пружну структуру. Завдяки цьому після охолодження маса легко нарізається скибками, як звичайна ковбаса.

Процес приготування доволі простий і не потребує кулінарних навичок. Спочатку агар-агар замочують у невеликій кількості води. У каструлі змішують горохове борошно зі спеціями, додають воду та добре розмішують, щоб не залишилося грудочок. Після цього додають агар-агар і доводять суміш до кипіння.

Масу потрібно варити на слабкому вогні приблизно п’ять хвилин, постійно помішуючи. За цей час вона починає густішати. Коли суміш стане однорідною, її знімають з вогню, додають буряковий сік і трохи рослинної олії. Саме олія робить текстуру більш ніжною та соковитою.

Гарячу масу розливають у довгі склянки або будь-які зручні форми, накривають плівкою чи фольгою і ставлять у холодильник на кілька годин. Після застигання ковбасу легко витягти з форми і нарізати акуратними кружальцями.

Цю страву часто подають до бутербродів, додають у салати або використовують як закуску. Багато хто відзначає, що пісна ковбаса має настільки насичений смак, що навіть ті, хто зазвичай віддає перевагу м’ясним продуктам, не одразу помічають різницю.

Крім того, така страва має ще одну перевагу — вона значно легша для травлення і містить менше насичених жирів. Горох багатий на рослинний білок, клітковину та мікроелементи, тому може стати гарною альтернативою м’ясу в раціоні.

Саме тому пісна ковбаса дедалі частіше з’являється на домашніх кухнях не лише під час посту. Для багатьох вона стає прикладом того, як із простих інгредієнтів можна створити смачну, поживну і незвичайну страву, яка приємно дивує навіть досвідчених гурманів.

Інгредієнти

горохове борошно — 150 г (або варений горох, перебитий у блендері)

агар-агар — 1 столова ложка

кардамон — 1/3 чайної ложки

коріандр — 1 чайна ложка

часниковий порошок — 1 чайна ложка

сіль — 1 чайна ложка

вода — 750 мл

буряковий сік — 1 столова ложка

олія без запаху — 50 мл Як приготувати пісну ковбасу Спочатку необхідно замочити агар-агар у невеликій кількості води кімнатної температури та добре перемішати. У каструлю висипають горохове борошно, додають сіль і всі спеції. Суміш потрібно ретельно перемішати, щоб аромати рівномірно розподілилися. Далі поступово вливають воду і розмішують масу до однорідної консистенції без грудочок. Після цього додають замочений агар-агар і знову перемішують. Каструлю ставлять на невеликий вогонь і доводять суміш до кипіння. Варити потрібно приблизно 5 хвилин, постійно помішуючи, поки маса не стане густою. Коли основа для ковбаси загусне, її знімають з плити, додають буряковий сік та рослинну олію. Суміш потрібно ще раз добре перемішати. Гарячу масу розливають у високі склянки або інші довгі форми, накривають харчовою плівкою чи фольгою та ставлять у холодильник приблизно на 3–4 години. Після повного застигання ковбасу можна легко витягти з форми і нарізати скибками — вона чудово тримає форму і має апетитний вигляд. Читайте також в "Коментарях", який овоч відновлює печінку.