"Не отличить от мясной": постная колбаса, которая удивляет вкусом - простой рецепт, покоряющий даже мясоедов

Во время Великого поста многие пытаются отказаться от мяса, но при этом не хотят жертвовать вкусом любимых блюд. Именно поэтому в последние годы все большую популярность приобретают альтернативные рецепты — питательные, ароматные и в то же время полностью песни. Одним из таких блюд стала домашняя постная колбаса, которая готовится без грамма мяса, но по консистенции и насыщенности вкуса может легко удивить.

Основой этого блюда является обычная гороховая мука или вареный горох, измельченный в блендере. Именно оно создает плотную текстуру, после охлаждения напоминающую классическую колбасу. Секрет же вкуса кроется в специях: кориандр, кардамон, чесночный порошок и соль формируют знакомый аромат, а небольшое количество свекловичного сока придает характерный "колбасный" оттенок.

Еще один важный ингредиент – агар-агар. Это натуральный растительный загуститель, получаемый из морских водорослей. Он помогает смеси застыть и сформировать упругую структуру. Благодаря этому после охлаждения масса легко нарезается ломтиками, как обычная колбаса.

Процесс приготовления довольно прост и не нуждается в кулинарных навыках. Сначала агар-агар замачивают в небольшом количестве воды. В кастрюле смешивают гороховую муку со специями, добавляют воду и хорошо размешивают, чтобы не осталось комочков. После этого добавляют агар-агар и доводят смесь до кипения.

Массу нужно варить на слабом огне примерно пять минут, постоянно помешивая. За это время она начинает сгущаться. Когда смесь станет однородной, ее снимают с огня, добавляют свекольный сок и растительное масло. Именно масло делает текстуру более нежной и сочной.

Горячую массу разливают в длинные стаканы или любые удобные формы, накрывают пленкой или фольгой и ставят в холодильник на несколько часов. После застывания колбасу легко вытащить из формы и нарезать аккуратными кружочками.

Это блюдо часто подают в бутерброды, добавляют в салаты или используют в качестве закуски. Многие отмечают, что постная колбаса имеет настолько насыщенный вкус, что даже те, кто обычно предпочитает мясные продукты, не сразу замечают разницу.

Кроме того, такое блюдо имеет еще одно преимущество – оно значительно легче для пищеварения и содержит меньше насыщенных жиров. Горох богат растительным белоком, клетчаткой и микроэлементами, поэтому может стать хорошей альтернативой мясу в рационе.

Поэтому постная колбаса все чаще появляется на домашних кухнях не только во время поста. Для многих она становится примером того, как из простых ингредиентов можно создать вкусное, питательное и необычное блюдо , которое приятно удивляет даже опытных гурманов.

Ингредиенты

гороховая мука — 150 г (или вареный горох, перебитый в блендере)

агар-агар — 1 столовая кровать

кардамон — 1/3 чайной ложки

кориандр — 1 чайная ложка

чесночный порошок — 1 чайная ложка

соль — 1 чайная ложка

вода — 750 мл

свекольный сок — 1 столовая ложка

масло без запаха — 50 мл Как приготовить постную колбасу? Сначала необходимо замочить агар-агар в небольшом количестве воды комнатной температуры и хорошо перемешать. В кастрюлю высыпают гороховую муку, добавляют соль и все специи. Смесь следует тщательно перемешать, чтобы ароматы равномерно распределились. Далее постепенно вливают воду и размешивают массу до однородной консистенции без комочков. После этого добавляют замоченный агар-агар и снова перемешивают. Кастрюлю ставят на небольшой огонь и доводят смесь до кипения. Варить нужно примерно 5 минут , постоянно помешивая, пока масса не станет густой. Когда основа для колбасы загустеет, ее снимают с плиты, добавляют свекольный сок и растительное масло. Смесь нужно еще раз хорошо перемешать. Горячую массу разливают в высокие стаканы или другие длинные формы, накрывают пищевой пленкой или фольгой и ставят в холодильник на 3–4 часа . После полного застывания колбасу можно легко вытащить из формы и нарезать ломтиками – она прекрасно держит форму и выглядит аппетитно.