Не кладіть ковбасу: один інгредієнт перетворює «Олів’є» на ресторанний хіт

"Олів’є" — беззаперечний символ святкового столу в Україні. Його готують з року в рік, часто навіть не замислюючись над смаком. Та кулінарні експерименти доводять: проблема салату не в рецепті, а в ковбасі, яка робить його одноманітним і важким.

Замість ковбаси — делікатес: як зробити «Олів’є» не примітивним і здивувати гостей

Кулінарні оглядачі радять радикальне, але просте рішення — замінити ковбасу на слабосолену червону рибу. Саме вона додає "Олів’є" легкості, свіжості та виразного смаку, який більше асоціюється з ресторанною подачею, ніж із "радянською класикою".

Червона риба добре поєднується з традиційними інгредієнтами салату, але змінює загальне враження: страва стає менш жирною, ароматнішою і виглядає дорожче навіть без складної подачі. Салат перестає бути фоновим і стає центральною стравою столу.

Що потрібно для оновленого "Олів’є"

Філе слабосоленої сьомги або лосося — 400 г

Свіжий огірок — 1 штука

Відварна картопля — 4 штуки

Відварна морква — 2 штуки

Варені яйця — 3 штуки

Консервований зелений горошок — близько 200 г

Майонез, сіль, перець — за смаком

Як готувати

Основний акцент — на рибі. Наріжте її дрібними кубиками і викладіть першою, адже саме вона задає тон усьому салату. Овочі та яйця відваріть заздалегідь, остудіть і наріжте так само дрібно. Свіжий огірок додає хрумкість і балансує жирність риби.

Далі — класика: горошок, майонез, мінімум солі та перцю. Салат ретельно перемішують і подають або у великій мисці, або формують у кулінарному кільці. Навіть без прикрас він виглядає святково.

Кулінари радять не перевантажувати соусом: червона риба сама по собі соковита, і надлишок майонезу може "вбити" її смак. За бажанням частину майонезу можна замінити грецьким йогуртом.

Результат — знайомий салат, який смакують із цікавістю, а не з ностальгії. І саме такий "Олів’є" гості просять приготувати наступного разу.

