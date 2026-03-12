Не готуйте так макарони: Клопотенко назвав 3 помилки, які всі постійно роблять

Рубрики
Український шеф-кухар Євген Клопотенко пояснив, чому звичні способи варіння макаронів часто роблять страву посередньою. За його словами, більшість українців повторюють три помилки, які легко виправити, а смак страви зміниться кардинально.
Клопотенко назвав 3 помилки з приготуванням макаронів
Багато хто вливає соняшникову або оливкову олію у воду, щоб макарони "не злипалися". Клопотенко називає це міфом. Якісна паста з твердих сортів пшениці не потребує олії під час варіння. Натомість жир створює плівку, через яку соус гірше поєднується з пастою.
На думку Клопотенка, ще одна поширена звичка промивати пасту після варіння. За словами кухаря, це чи не найбільша помилка. По-перше, так змивається крохмаль, який допомагає соусу стати густішим і краще огортати спагеті. По-друге, різкий перепад температури погіршує текстуру.
Клопотенко вважає, щ о третя помилка ,це додавати соус уже в тарілці. За його словами, правильний спосіб у тому, щоб перекласти зварену пасту в пательню з соусом і дати їй протомитися кілька хвилин разом. Саме так страва набуває глибини смаку.
Клопотенко також радить не виливати всю воду після варіння. Кілька ложок крохмалистої рідини можна додати до соусу, який завдяки цьому стане більш шовковистим.
