Не готуйте так макарони: Клопотенко назвав 3 помилки, які всі постійно роблять

Український шеф-кухар Євген Клопотенко пояснив, чому звичні способи варіння макаронів часто роблять страву посередньою. За його словами, більшість українців повторюють три помилки, які легко виправити, а смак страви зміниться кардинально.

Клопотенко назвав 3 помилки з приготуванням макаронів

1. Додавати олію під час варіння макаронів

Багато хто вливає соняшникову або оливкову олію у воду, щоб макарони "не злипалися". Клопотенко називає це міфом. Якісна паста з твердих сортів пшениці не потребує олії під час варіння. Натомість жир створює плівку, через яку соус гірше поєднується з пастою.

"Просто покажіть якомусь італійцю, що ви додаєте олію оливкову під час варіння до локшини...", — каже Клопотенко та вказує, звідки може йти цей міф – "щоб вареники не злипалися, коли вони лежать. Але ж коли ти вариш вареники, ти додаєш олію? Не додаєш. Тому навіщо додавати, коли вариш локшину?".

2. Промивати макарони водою після варіння

На думку Клопотенка, ще одна поширена звичка промивати пасту після варіння. За словами кухаря, це чи не найбільша помилка. По-перше, так змивається крохмаль, який допомагає соусу стати густішим і краще огортати спагеті. По-друге, різкий перепад температури погіршує текстуру.

"Ніколи не промивайте, будь ласка, ніколи не промивайте. Окрім того, що ви ще водою промиваєте, ви зливаєте залишки глютену, який нам потім зробить гарний соус", — зауважив шеф-кухар.

3. Додавати соус до готових макаронів

Клопотенко вважає, щ о третя помилка ,це додавати соус уже в тарілці. За його словами, правильний спосіб у тому, щоб перекласти зварену пасту в пательню з соусом і дати їй протомитися кілька хвилин разом. Саме так страва набуває глибини смаку.

Клопотенко також радить не виливати всю воду після варіння. Кілька ложок крохмалистої рідини можна додати до соусу, який завдяки цьому стане більш шовковистим.

"В цій простоті лежить цілий світ. Це база для приготування простих спагетті. Будете робити так, у вас завжди буде смачно. Змінюйте свій підхід, якщо ви ще його не змінили і насолоджуйтеся", — радить Клопотенко.

