Не готовьте так макароны: Клопотенко назвал 3 ошибки, которые все постоянно делают

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко объяснил, почему привычные способы варки макарон часто делают блюдо посредственным. По его словам, большинство украинцев повторяют три ошибки, которые легко исправить, а вкус блуда изменится кардинально.

Клопотенко назвал 3 ошибки с приготовлением макарон

1. Добавлять масло во время варки макарон

Многие вливают подсолнечное или оливковое масло в воду, чтобы макароны "не слипались". Клопотенко называет это мифом. Качественная паста из твердых сортов пшеницы не нуждается в масле во время варки. Вместо этого жир создает пленку, через которую соус хуже сочетается с пастой.

"Просто покажите какому-нибудь итальянцу, что вы добавляете масло оливковое во время варки в лапшу...", — говорит Клопотенко и указывает, откуда может идти этот миф — "чтобы вареники не слипались, когда они лежат. Но когда ты варишь вареники, ты добавляешь масло? Не добавляешь. Поэтому зачем добавлять, когда варишь лапшу?".

2. Промывать макароны водой после варки

По мнению Клопотенко, еще одна распространенная привычка промывать пасту после варки. По словам повара, это едва ли не самая большая ошибка. Во-первых, так смывается крахмал, который помогает соусу стать гуще и лучше окутывать спагетти. Во-вторых, резкий перепад температуры усугубляет текстуру.

"Никогда не промывайте, пожалуйста, никогда не промывайте. Кроме того, что вы еще водой промываете, вы сливаете остатки глютена, который нам потом сделает хороший соус", — заметил шеф-повар.

3. Добавлять соус в готовые макароны

Клопотенко считает, что третье заблуждение это добавлять соус уже в тарелке. По его словам, правильный способ состоит в том, чтобы переложить сварную пасту в сковороду с соусом и дать ей томиться несколько минут вместе. Именно так блюдо приобретает глубину вкуса.

Клопотенко также рекомендует не выливать всю воду после варки. Несколько ложек крахмалистой жидкости можно добавить к соусу, который благодаря этому станет более шелковистым.

"В этой простоте лежит целый мир. Это база для приготовления простых спагетти. Будете делать так, у вас всегда будет вкусно. Меняйте свой подход, если вы еще его не изменили и наслаждайтесь", – советует Клопотенко.

