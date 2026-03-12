Не готовьте так макароны: Клопотенко назвал 3 ошибки, которые все постоянно делают

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко объяснил, почему привычные способы варки макарон часто делают блюдо посредственным. По его словам, большинство украинцев повторяют три ошибки, которые легко исправить, а вкус блуда изменится кардинально.
Клопотенко назвал 3 ошибки с приготовлением макарон
Многие вливают подсолнечное или оливковое масло в воду, чтобы макароны "не слипались". Клопотенко называет это мифом. Качественная паста из твердых сортов пшеницы не нуждается в масле во время варки. Вместо этого жир создает пленку, через которую соус хуже сочетается с пастой.
По мнению Клопотенко, еще одна распространенная привычка промывать пасту после варки. По словам повара, это едва ли не самая большая ошибка. Во-первых, так смывается крахмал, который помогает соусу стать гуще и лучше окутывать спагетти. Во-вторых, резкий перепад температуры усугубляет текстуру.
Клопотенко считает, что третье заблуждение это добавлять соус уже в тарелке. По его словам, правильный способ состоит в том, чтобы переложить сварную пасту в сковороду с соусом и дать ей томиться несколько минут вместе. Именно так блюдо приобретает глубину вкуса.
Клопотенко также рекомендует не выливать всю воду после варки. Несколько ложек крахмалистой жидкости можно добавить к соусу, который благодаря этому станет более шелковистым.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что говорить "котлета", "пюре", "соуса" неправильно. Как называть блюда на украинском.
Также "Комментарии" писали, что любителям макарон стоит насторожиться из-за последствий их ежедневного употребления.