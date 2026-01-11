Мороз за вікном, а вдома пахне пирогом: що любив їсти Іван Франко і яку випічку готували в його родині

Рубрики
У такі холодні зимові дні, коли за вікном сніг і мороз, особливо хочеться створити затишок в оселі, потішити рідних ароматною випічкою та ситними домашніми стравами. Саме в такі моменти згадуються не лише родинні рецепти, а й кулінарні традиції видатних українців. Однією з таких теплих і майже забутих історій є іменинний пиріг у родині Івана Франка.
Іменинний пиріг Івана Франка – родинний рецепт, який зігріє дім у холодні зимові дні
У часи, коли жив Іван Франко, дні народження майже не святкували. Натомість великого значення надавали іменинам – дню святого, на честь якого було названо людину. Це те, що сьогодні ми називаємо днем янгола. Ім’я Іван у церковному календарі згадується кілька разів на рік, однак дослідники вважають, що іменини Івана Франка найімовірніше відзначали 29 серпня – через два дні після його народження.
До цього дня в родині письменника готували особливу страву – іменинний пиріг, який був не просто частуванням, а справжнім символом родинного тепла. Донька Франка, Ганна Франко-Ключко, у спогадах 1958 року зворушливо описувала, як ще маленькою спостерігала за мамою, Ольгою Хоружинською-Франко, що напередодні свята чаклувала на кухні. Велика дерев’яна миска з пухким тістом, бляха, змащена маслом, запах борошна і нетерпляче очікування – усе це було частиною домашнього ритуалу.
Особливою родзинкою пирога була його оздоба. З тіста викладали плетінку по краю, формували троянди й пташок, а очі та дзьобики робили з перцю. Часто саме наймолодшій доньці, Гандзі, довіряли почесне завдання – виліпити з тіста слово "ТАТО", яким прикрашали святкову випічку. За спогадами Ганни Франко-Ключко, іменини без такого пирога здавалися неповними – ніби чогось бракувало.
Начинка була простою, але поживною – саме такою, якою цінували страви в інтелігентних українських родинах кінця XIX століття. У сучасній адаптації, збереженій нащадками Франків, рецепт став ще більш зручним для домашнього приготування.
Що потрібно для іменинного пирога Івана Франка
Для опари:
– молоко – 100 мл
– пшеничне борошно – 100 г
– цукор – 20 г
– пресовані дріжджі – 30 г
Для тіста:
– пшеничне борошно – 500 г
– курячі яйця – 4 шт.
– молоко – 150 мл
– вершкове масло – 1 столова ложка
– сіль – 1 чайна ложка
Для начинки:
– свинина – 500 г
– філе індички – 500 г
– ріпчаста цибуля – 2 шт.
– морква – 1 шт.
– солодкий болгарський перець – 1 шт.
– курячі яйця – 5 шт.
– рослинна олія – за смаком
– сіль і чорний перець – за смаком
– сухі трави або улюблені спеції – за бажанням
Для змащування:
– 1 яйце
Цей пиріг – не просто страва. Це частина української культурної пам’яті, приклад того, як через просту домашню їжу передавалися любов, традиції та родинна єдність. І сьогодні, у зимові дні, кожен може відтворити цю історичну смакоту на власній кухні – і відчути той самий затишок, який колись панував у домі Івана Франка.
