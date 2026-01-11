Мороз за вікном, а вдома пахне пирогом: що любив їсти Іван Франко і яку випічку готували в його родині

У такі холодні зимові дні, коли за вікном сніг і мороз, особливо хочеться створити затишок в оселі, потішити рідних ароматною випічкою та ситними домашніми стравами. Саме в такі моменти згадуються не лише родинні рецепти, а й кулінарні традиції видатних українців. Однією з таких теплих і майже забутих історій є іменинний пиріг у родині Івана Франка.

Іменинний пиріг Івана Франка – родинний рецепт, який зігріє дім у холодні зимові дні

У часи, коли жив Іван Франко, дні народження майже не святкували. Натомість великого значення надавали іменинам – дню святого, на честь якого було названо людину. Це те, що сьогодні ми називаємо днем янгола. Ім’я Іван у церковному календарі згадується кілька разів на рік, однак дослідники вважають, що іменини Івана Франка найімовірніше відзначали 29 серпня – через два дні після його народження.

До цього дня в родині письменника готували особливу страву – іменинний пиріг, який був не просто частуванням, а справжнім символом родинного тепла. Донька Франка, Ганна Франко-Ключко, у спогадах 1958 року зворушливо описувала, як ще маленькою спостерігала за мамою, Ольгою Хоружинською-Франко, що напередодні свята чаклувала на кухні. Велика дерев’яна миска з пухким тістом, бляха, змащена маслом, запах борошна і нетерпляче очікування – усе це було частиною домашнього ритуалу.

Особливою родзинкою пирога була його оздоба. З тіста викладали плетінку по краю, формували троянди й пташок, а очі та дзьобики робили з перцю. Часто саме наймолодшій доньці, Гандзі, довіряли почесне завдання – виліпити з тіста слово "ТАТО", яким прикрашали святкову випічку. За спогадами Ганни Франко-Ключко, іменини без такого пирога здавалися неповними – ніби чогось бракувало.

Начинка була простою, але поживною – саме такою, якою цінували страви в інтелігентних українських родинах кінця XIX століття. У сучасній адаптації, збереженій нащадками Франків, рецепт став ще більш зручним для домашнього приготування.

Що потрібно для іменинного пирога Івана Франка

Для опари:

– молоко – 100 мл

– пшеничне борошно – 100 г

– цукор – 20 г

– пресовані дріжджі – 30 г

Для тіста:

– пшеничне борошно – 500 г

– курячі яйця – 4 шт.

– молоко – 150 мл

– вершкове масло – 1 столова ложка

– сіль – 1 чайна ложка

Для начинки:

– свинина – 500 г

– філе індички – 500 г

– ріпчаста цибуля – 2 шт.

– морква – 1 шт.

– солодкий болгарський перець – 1 шт.

– курячі яйця – 5 шт.

– рослинна олія – за смаком

– сіль і чорний перець – за смаком

– сухі трави або улюблені спеції – за бажанням

Для змащування:

– 1 яйце

Цей пиріг – не просто страва. Це частина української культурної пам’яті, приклад того, як через просту домашню їжу передавалися любов, традиції та родинна єдність. І сьогодні, у зимові дні, кожен може відтворити цю історичну смакоту на власній кухні – і відчути той самий затишок, який колись панував у домі Івана Франка.

Читайте також в "Коментарях", який з видів болгарського перцю найсмачніший і найкорисніший.