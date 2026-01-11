Мороз за окном, а дома пахнет пирогом: что любил есть Иван Франко и какую выпечку готовили в его семье

В такие холодные зимние дни, когда за окном снег и мороз особенно хочется создать уют в доме, порадовать родных ароматной выпечкой и сытными домашними блюдами . Именно в такие моменты упоминаются не только семейные рецепты, но и традиции кулинарных выдающихся украинцев. Одной из таких теплых и почти забытых историй является именинный пирог в семье Ивана Франко .

Во времена, когда жил Иван Франко, дни рождения почти не праздновали. Вместо этого большое значение придавали именинам – дню святого, в честь которого был назван человек. Это то, что сегодня мы называем днем ангела. Имя Иоанн в церковном календаре упоминается несколько раз в год, однако исследователи считают, что именины Ивана Франко, скорее всего, отмечали 29 августа – через два дня после его рождения .

К этому дню в семье писателя готовили особое блюдо – именинный пирог , который был не просто угощением, а настоящим символом семейного тепла. Дочь Франко, Анна Франко-Ключко, в воспоминаниях 1958 года трогательно описывала, как еще маленькой наблюдала за мамой, Ольгой Хоружинской-Франко, которая накануне праздника колдовала на кухне. Большая деревянная миска с рыхлым тестом, жесть, смазанная маслом, запах муки и нетерпеливое ожидание – все это было частью домашнего ритуала .

Особой изюминкой пирога было его украшение. Из теста выкладывали плетенку по краю, формировали розы и птичек , а глаза и клювики делали из перца. Часто самой молодой дочери, Гандзи, доверяли почетное задание – вылепить из теста слово "ПАПА", которым украшали праздничную выпечку. По воспоминаниям Анны Франко-Ключко, именины без такого пирога казались неполными – будто чего-то не хватало.

Начинка была простой, но питательной – именно такой, какой ценили блюда в интеллигентных украинских семьях конца XIX века. В современной адаптации, сохраненной потомками франков, рецепт стал еще более удобным для домашнего приготовления.

Что нужно для именинного пирога Ивана Франко

Для опары:

– молоко – 100 мл

– пшеничная мука – 100 г

– сахар – 20 г

– прессованные дрожжи – 30 г

Для теста:

– пшеничная мука – 500 г

– куриные яйца – 4 шт.

– молоко – 150 мл

– сливочное масло – 1 столовая ложка

– соль – 1 чайная кровать

Для начинки:

– свинина – 500 г

– филе индейки – 500 г

– репчатый лук – 2 шт.

– морковь – 1 шт.

– сладкий болгарский перец – 1 шт.

– куриные яйца – 5 шт.

– растительное масло – по вкусу

– соль и черный перец – по вкусу

– сухие травы или любимые специи – по желанию

Для смазки:

– 1 яйцо

Этот пирог – не просто блюдо. Это часть украинской культурной памяти , пример того, как из-за простой домашней пищи передавались любовь, традиции и семейное единство. И сегодня, в зимние дни, каждый может воссоздать эту историческую вкусность на собственной кухне – и почувствовать тот самый уют, который когда-то царил в доме Ивана Франко .

