Кому категорически нельзя спелые бананы, а кому нужно ежедневно: неожиданные советы от нутрициологов
НОВОСТИ

Кому категорически нельзя спелые бананы, а кому нужно ежедневно: неожиданные советы от нутрициологов

На вид – просто банан, но на самом деле это совершенно разные продукты в зависимости от цвета кожуры. Медики объяснили, какие бананы вам помогут, а какие могут навредить.

13 декабря 2025, 13:56
Завтрак с бананом кажется невинной привычкой – но выбирая "не тот" банан, вы можете испортить себе день. Медики утверждают:
в зависимости от степени спелости банан действует на организм по-разному. И то, что полезно для одного человека, может быть вредно другому.

Кому категорически нельзя спелые бананы, а кому нужно ежедневно: неожиданные советы от нутрициологов

Что будет, если есть перезрелые бананы

Зеленые бананы: лучшие для тех, кто хочет стабильного уровня сахара

Незрелый банан – это фрукт с минимумом сахара и максимумом резистентного крахмала. Его ценят те, кто борется с инсулинорезистентностью, диабетом 2 типа или проблемами с кишечником.

Крахмал в таком банане ведет себя как полезная клетчатка , поддерживая микрофлору и снижая воспаление.

Но для спортсменов перед тренировкой – это неудачный выбор. Зеленые бананы медленно перевариваются и могут вызвать тяжесть.

Желто-зеленые бананы: идеальны для гормонального баланса и равномерной энергии

Банан, только начал желтеть — золотая середина. В нем еще много клетчатки, но уже появляется природная сладость.
Такой вариант хорошо подойдет людям, которые не хотят резких скачков глюкозы, а также женщинам в период гормональных изменений.

Желтые спелые бананы: заряд энергии для детей и активных людей

Сладкий, мягкий банан – идеальный вариант перед физической нагрузкой. В нем много антиоксидантов, калия и магния , помогающих мышцам и сердцу.
Такие бананы советуют детям и людям, нуждающимся в быстрой энергии.

Перезрелые бананы: польза или опасность?

Темные пятна или полностью коричневая кожура – сигнал о высоком содержании сахара.
Это отличный ингредиент для смузи, выпечки или десертов. Но для людей с нарушением обмена веществ или диабетом это риск.

Специалисты советуют: в полосе лучше использовать пол банана, чтобы не переборщить со сладким.

Вывод один: банан – это не просто банан.
В зависимости от цвета кожицы вы получаете разный эффект для здоровья. Выбирайте с учетом своих целей: поддержка пищеварения, стабилизация глюкозы или быстрая энергия.

