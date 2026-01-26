Клопотенко розкрив головну помилку у приготуванні скремблу, яку роблять майже всі

Відомий український кулінар і популяризатор сучасної української кухні Євген Клопотенко поділився рецептом простого американського сніданку, який можна приготувати за лічені хвилини. Йдеться про скрембл — ніжну яєчну страву, яку у США вважають справжнім порятунком для тих, хто зранку поспішає.

Відомий шеф показав, як приготувати американський сніданок так, щоб яйця були ніжними, а смак — насиченим

За словами шефа, головний секрет ідеального скремблу — не в складних інгредієнтах, а в правильній техніці та одному неочевидному компоненті. Мова про винний оцет, який додають безпосередньо під час приготування. Саме він робить смак яєць яскравішим, а текстуру — особливо ніжною та кремовою.

Чому цей скрембл вважають ідеальним сніданком

Скрембл — одна з найпростіших страв у світі, але, як наголошує Клопотенко, її дуже легко зіпсувати. Головне правило — яйця не повинні підрум’янюватися. Вони мають залишатися м’якими, соковитими й однорідними.

Шеф радить готувати скрембл на вершковому маслі або на суміші вершкового масла з рафінованою рослинною олією. Масло додає страві характерного аромату, знайомого всім, хто снідав у американських кафе.

Яйця потрібно вбивати одразу після того, як масло лише розтопилося, і постійно перемішувати дерев’яною лопаткою. Вогонь має бути середнім — без пауз і без поспіху. Саме так утворюються ті самі ніжні шматочки, за які скрембл люблять у всьому світі.

Винний оцет додають уже в процесі приготування — він балансує смак і не робить страву кислою, як часто бояться новачки.

Із чим подавати скрембл

За словами Євгена Клопотенка, скрембл універсальний і чудово поєднується з різними додатками. Його можна подавати:

– на тості з листям салату

– з авокадо та томатами

– із соусами песто або гуакамоле

– з лососем, бужениною чи овочевим салатом

Такий сніданок підійде і для буденного ранку, і для неспішних вихідних.

Інгредієнти

– яйця

– вершкове масло

– винний оцет

– сіль та перець до смаку

Час приготування — мінімальний, а результат, за словами шефа, завжди виглядає як у ресторані.

