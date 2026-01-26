Клопотенко розкрив головну помилку у приготуванні скремблу, яку роблять майже всі

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Відомий український кулінар і популяризатор сучасної української кухні Євген Клопотенко поділився рецептом простого американського сніданку, який можна приготувати за лічені хвилини. Йдеться про скрембл — ніжну яєчну страву, яку у США вважають справжнім порятунком для тих, хто зранку поспішає.
Відомий шеф показав, як приготувати американський сніданок так, щоб яйця були ніжними, а смак — насиченим
За словами шефа, головний секрет ідеального скремблу — не в складних інгредієнтах, а в правильній техніці та одному неочевидному компоненті. Мова про винний оцет, який додають безпосередньо під час приготування. Саме він робить смак яєць яскравішим, а текстуру — особливо ніжною та кремовою.
Скрембл — одна з найпростіших страв у світі, але, як наголошує Клопотенко, її дуже легко зіпсувати. Головне правило — яйця не повинні підрум’янюватися. Вони мають залишатися м’якими, соковитими й однорідними.
Шеф радить готувати скрембл на вершковому маслі або на суміші вершкового масла з рафінованою рослинною олією. Масло додає страві характерного аромату, знайомого всім, хто снідав у американських кафе.
Яйця потрібно вбивати одразу після того, як масло лише розтопилося, і постійно перемішувати дерев’яною лопаткою. Вогонь має бути середнім — без пауз і без поспіху. Саме так утворюються ті самі ніжні шматочки, за які скрембл люблять у всьому світі.
Винний оцет додають уже в процесі приготування — він балансує смак і не робить страву кислою, як часто бояться новачки.
За словами Євгена Клопотенка, скрембл універсальний і чудово поєднується з різними додатками. Його можна подавати:
– на тості з листям салату
– з авокадо та томатами
– із соусами песто або гуакамоле
– з лососем, бужениною чи овочевим салатом
Такий сніданок підійде і для буденного ранку, і для неспішних вихідних.
– яйця
– вершкове масло
– винний оцет
– сіль та перець до смаку
Час приготування — мінімальний, а результат, за словами шефа, завжди виглядає як у ресторані.
Читайте також в "Коментарях", як приготувати пасту Амосова.