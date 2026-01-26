Клопотенко раскрыл главную ошибку в приготовлении скрембла, которую делают почти все

Известный украинский кулинар и популяризатор современной украинской кухни Евгений Клопотенко поделился рецептом простого американского завтрака, который можно приготовить в считанные минуты. Речь идет о скрембле — нежном яичном блюде, которое в США считают настоящим спасением для тех, кто утром спешит.

Известный шеф показал, как приготовить американский завтрак так, чтобы яйца были нежными, а вкус насыщенным.

По словам шефа, главный секрет идеального скрембла – не в сложных ингредиентах , а в правильной технике и одном неочевидном компоненте. Речь о винном уксус , который добавляют непосредственно во время приготовления. Именно он делает вкус яиц ярче, а текстуру особенно нежной и кремовой.

Почему этот скрембл считается идеальным завтраком.

Скрембл — одно из самых простых блюд в мире, но, как отмечает Клопотенко, его очень легко испортить. Главное правило – яйца не должны подрумяниваться . Они должны оставаться мягкими, сочными и однородными.

Шеф советует готовить скрембл на сливочном масле или смеси сливочного масла с рафинированным растительным маслом. Масло придает блюду характерный аромат, знакомый всем, кто завтракал в американских кафе.

Яйца нужно убивать сразу после того, как масло растопилось, и постоянно перемешивать деревянной лопаткой. Огонь должен быть средним – без пауз и без спешки. Именно так образуются те самые нежные кусочки, за которые любят скрембл во всем мире.

Винный уксус добавляют уже в процессе приготовления – он балансирует вкус и не делает блюдо кислым, как часто боятся новички.

С чем подавать скрембл

По словам Евгения Клопотенко, скрембл универсален и прекрасно сочетается с разными приложениями. Его можно подавать:

– на тосте с листьями салата

– с авокадо и томатами

– с соусами песто или гуакамоле

– с лососем, бужениной или овощным салатом

Такой завтрак подойдет и для обыденного утра, и для неспешных выходных.

Ингредиенты

– яйца

– сливочное масло

– винный уксус

– соль и перец по вкусу

Время приготовления – минимальное, а результат, по словам шефа, всегда выглядит как в ресторане .

