Классическая пасха – проверенный годами семейный рецепт на 4 средние пасхи (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В канун Пасхи все больше украинцев возвращаются в домашнюю выпечку, ведь именно она создает атмосферу праздника и наполняет дом особым теплом. Кулич остается главным украшением стола, а проверенные семейные рецепты вызывают наибольшее доверие.
Классический кулич по семейному рецепту: проверенный способ приготовить праздничную выпечку дома
Как передают "Комментарии", в своем Facebook рецептом поделилась хозяйка Ирина Савка. Она признается, что долго не решалась публиковать этот способ приготовления, ведь это семейный рецепт, годами совершенствовавшийся на практике.
В центре рецепта – классическое сдобное тесто, дающее нежную текстуру и насыщенный аромат. Особую изюминку добавляет лимонная цедра, а небольшое количество водки помогает сделать тесто более рыхлым и лёгким. Изюм добавляется по желанию.
мука – 500 г
молоко – 250 мл
сливочное масло – 90 г
дрожжи – 35 г
сахар – 140 г
яйца – 2 шт
желтки – 3 шт
ванильный сахар – 1 упаковка
водка – 0,5 ч. л.
соль – щепотка
лимонная цедра – по вкусу
изюм – по желанию
мука – 1000 г
молоко – 500 мл
сливочное масло – 180 г
дрожжи – 75 г
сахар – 280 г
яйца – 4 шт
желтки – 6 шт
ванильный сахар – 1 упаковка
водка – 1 ч. л.
соль – щепотка
лимонная цедра – по вкусу
изюм – по желанию
Особенность этого рецепта – в простоте и четких пропорциях. Здесь нет сложных ингредиентов, но есть главное – баланс вкуса и текстуры, который позволяет получить именно ту пасху, которую многие помнят с детства.
Для многих это не просто выпечка, а часть пасхальной традиции, которая передается из поколения в поколение. Именно поэтому такие рецепты становятся вирусными – они о доме, воспоминаниях и настоящем вкусе праздника.
