Классическая пасха – проверенный годами семейный рецепт на 4 средние пасхи (ВИДЕО)



















В канун Пасхи все больше украинцев возвращаются в домашнюю выпечку, ведь именно она создает атмосферу праздника и наполняет дом особым теплом. Кулич остается главным украшением стола, а проверенные семейные рецепты вызывают наибольшее доверие.

Классический кулич по семейному рецепту: проверенный способ приготовить праздничную выпечку дома

Как передают "Комментарии", в своем Facebook рецептом поделилась хозяйка Ирина Савка. Она признается, что долго не решалась публиковать этот способ приготовления, ведь это семейный рецепт, годами совершенствовавшийся на практике.

В центре рецепта – классическое сдобное тесто, дающее нежную текстуру и насыщенный аромат. Особую изюминку добавляет лимонная цедра, а небольшое количество водки помогает сделать тесто более рыхлым и лёгким. Изюм добавляется по желанию.

Ингредиенты (на 4 средних пояса):

мука – 500 г

молоко – 250 мл

сливочное масло – 90 г

дрожжи – 35 г

сахар – 140 г

яйца – 2 шт

желтки – 3 шт

ванильный сахар – 1 упаковка

водка – 0,5 ч. л.

соль – щепотка

лимонная цедра – по вкусу

изюм – по желанию

Для большой порции (двойная норма):

мука – 1000 г

молоко – 500 мл

сливочное масло – 180 г

дрожжи – 75 г

сахар – 280 г

яйца – 4 шт

желтки – 6 шт

ванильный сахар – 1 упаковка

водка – 1 ч. л.

соль – щепотка

лимонная цедра – по вкусу

изюм – по желанию

Особенность этого рецепта – в простоте и четких пропорциях. Здесь нет сложных ингредиентов, но есть главное – баланс вкуса и текстуры, который позволяет получить именно ту пасху, которую многие помнят с детства.

Для многих это не просто выпечка, а часть пасхальной традиции, которая передается из поколения в поколение. Именно поэтому такие рецепты становятся вирусными – они о доме, воспоминаниях и настоящем вкусе праздника.

