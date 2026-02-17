Картопля відходить у тінь: який овоч стрімко стає новим фаворитом українських кухонь

Батат дедалі частіше з’являється на полицях супермаркетів і в меню ресторанів. Його називають "солодкою картоплею", але насправді це зовсім інша рослина. Батат — це багаторічна трав’яниста ліана, родичка березки, а його бульби — це розрослі бічні корені. Попри зовнішню схожість із картоплею, між ними більше відмінностей, ніж здається.

Батат замість картоплі — тренд 2026 року чи справді корисна альтернатива

Світовий тренд

Батат не є делікатесом чи екзотикою. У світі щороку вирощують понад 100 млн тонн цієї культури. Найбільшим виробником є Китай, далі — Індія, Індонезія, США та Ізраїль. Для порівняння, картоплі у світі вирощують близько 300 млн тонн. Тобто батат уже давно перестав бути нішевим продуктом.

Існує понад 7 тисяч сортів батату — овочеві, десертні та кормові. Один із найпопулярніших сортів — Beauregard, виведений у США. Його цінують за швидке дозрівання та хорошу лежкість.

Чим батат кращий за картоплю

За калорійністю батат майже не відрізняється від картоплі: 86 ккал проти 77 ккал на 100 г. Кількість білків і вуглеводів також приблизно однакова. Проте батат має перевагу у складі мікроелементів.

У ньому більше клітковини — близько 3,3 г на 100 г, що позитивно впливає на травлення. Крім того, батат містить значно більше вітаміну A — у 100 г може бути до двох добових норм для дорослої людини. Також він багатий на вітаміни групи B, вітамін C, калій, кальцій і магній.

Саме високий вміст бета-каротину надає м’якоті характерного помаранчевого відтінку. Вітамін A є жиророзчинним, тому батат краще поєднувати з невеликою кількістю рослинної олії.

Смак і текстура

Овочеві сорти мають м’який солодкуватий смак, а десертні можуть нагадувати банан, гарбуз або навіть каштан. М’якоть буває білою, рожевою, фіолетовою або насичено-помаранчевою.

Батат добре підходить для пюре, запікання, чипсів, супів-пюре та навіть бутербродів. Його можна готувати зі шкіркою, адже саме в ній зосереджена частина корисних речовин.

Як правильно готувати

Експерти радять запікати батат у духовці або готувати на грилі. Під час варіння воду, у якій він готувався, можна використовувати як основу для супу чи соусу. Якщо смажити батат у великій кількості олії, калорійність страви значно зростає, тому краще обирати помірну термічну обробку.

Чи варто повністю відмовлятися від картоплі

Дієтологи наголошують: батат не є заміною картоплі, а радше її корисним доповненням. Обидва продукти мають місце в раціоні. Картопля містить калій і також є джерелом енергії, тоді як батат дає більше клітковини та антиоксидантів.

Тренд на батат пояснюється не лише модою, а й прагненням урізноманітнити харчування та збільшити споживання корисних мікроелементів. Тож питання "замість картоплі?" швидше звучить як "разом із картоплею".

