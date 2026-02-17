Картофель уходит в тень: какой овощ стремительно становится новым фаворитом украинских кухонь

Батат все чаще появляется на полках супермаркетов и меню ресторанов. Его называют "сладким картофелем", но на самом деле это совсем другое растение. Батат – это многолетняя травянистая лиана, родственница березки, а его клубни – это разросшиеся боковые корни. Несмотря на внешнее сходство с картофелем, между ними больше отличий, чем кажется.

Батат вместо картофеля — тренд 2026 года действительно полезная альтернатива

Мировой тренд

Батат не является деликатесом или экзотикой. В мире ежегодно выращивают более 100 млн. тонн этой культуры. Крупнейшим производителем является Китай, далее Индия, Индонезия, США и Израиль. Для сравнения, картофеля в мире выращивают около 300 млн. тонн. То есть батат уже давно не является нишевым продуктом.

Существует более 7 тысяч сортов батата – овощные, десертные и кормовые. Один из самых популярных сортов – Beauregard, выведенный в США. Его ценят за быстрое созревание и хорошую лежкость.

Чем батат лучше картофеля

По калорийности батат почти не отличается от картофеля: 86 ккал против 77 ккал на 100 г. Количество белков и углеводов также примерно одинаково. Однако батат имеет преимущество в составе микроэлементов.

В нем больше клетчатки – около 3,3 г на 100 г, что положительно влияет на пищеварение. Кроме того, батат содержит гораздо больше витамина A – в 100 г может быть до двух суточных норм для взрослого человека. Также он богат витаминами группы B, витамином C, калием, кальцием и магнием.

Самое высокое содержание бета-каротина придает мякоти характерный оранжевый оттенок. Витамин A является жирорастворимым, поэтому батат лучше совмещать с небольшим количеством растительного масла.

Вкус и текстура

Овощные сорта обладают мягким сладковатым вкусом, а десертные могут напоминать банан, тыкву или даже каштан. Мякоть бывает белой, розовой, фиолетовой или насыщенно-оранжевой.

Батат хорошо подходит для пюре, запекания, чипсов, супов-пюре и даже бутербродов. Его можно готовить с кожурой, ведь именно в ней сосредоточена часть полезных веществ.

Как правильно готовить

Эксперты советуют запекать батат в духовке или готовить на гриле. При варке воду, в которой он готовился, можно использовать в качестве основы для супа или соуса. Если жарить батат в большом количестве растительного масла, калорийность блюда значительно возрастает, поэтому лучше выбирать умеренную термическую обработку.

Стоит ли полностью отказываться от картофеля

Диетологи отмечают: батат не является заменой картофеля, а скорее его полезным дополнением . Оба продукта имеют место в рационе. Картофель содержит калий и также является источником энергии, в то время как батат дает больше клетчатки и антиоксидантов.

Тренд на батат объясняется не только модой, но и стремлением разнообразить питание и увеличить потребление полезных микроэлементов. Так что вопрос "вместо картофеля?" скорее звучит как "вместе с картофелем".

Читайте также в "Комментариях", чем нельзя запивать лекарство.