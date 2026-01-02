logo_ukra

Головна Новини Дозвілля рецепти Їси і їсти хочеться: безпрограшний рецепт скумбрії в духовці, який завжди вдається
commentss НОВИНИ Всі новини

Їси і їсти хочеться: безпрограшний рецепт скумбрії в духовці, який завжди вдається

Лимон, розмарин і трішки олії — і звичайна скумбрія перетворюється на святкову страву, яка сподобається всім.

2 січня 2026, 21:15
Автор:
avatar

Проніна Анна

Скумбрія — жирна риба, багата на омега-3, яка корисна для серця, мозку та настрою. Але, крім користі, вона ще й неймовірно смачна, особливо якщо правильно її приготувати.

Їси і їсти хочеться: безпрограшний рецепт скумбрії в духовці, який завжди вдається

Скумбрія з лимоном і розмарином: як приготувати смачну рибу за 20 хвилин

Один із найпростіших і водночас ефектних способів — запікання в духовці з лимоном та розмарином. Рецепт підходить для буднього вечора і святкового столу, адже готується швидко, а результат завжди радує очі і шлунок.

Що потрібно:

  • Скумбрія — 2 шт.

  • Лимон — 1 шт.

  • Олія соняшникова — 30 мл

  • Сіль — 5 г

  • Перець чорний мелений — 2 г

  • Петрушка, гілочка — 4 шт.

  • Розмарин, гілочка — 2 шт.

Як готувати:

  1. Наріжте лимон півкільцями, трохи посоліть та поперчіть.

  2. Чищену скумбрію посоліть, поперчіть і зробіть надрізи для лимонних шматочків або нафаршируйте рибу ними цілком.

  3. Викладіть рибу на деко, застелене пергаментом.

  4. Всередину покладіть петрушку і розмарин, скропіть олією.

  5. Запікайте в духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 20 хвилин. Скоринка має стати золотистою та апетитною.

Цей простий рецепт перетворює скумбрію на справжню зірку столу. Соковитий лимонний аромат, пряний розмарин і хрустка скоринка роблять рибу неможливою до опору. Навіть ті, хто не дуже любить рибу, змушені будуть попросити добавки.

Якщо хочете урізноманітнити смак — можна додати трохи коріандру або полити готову рибу соєвим соусом. А ще така страва чудово поєднується з запеченою картоплею або легким салатом зі свіжих овочів.

Скумбрія в духовці — це швидко, смачно, корисно і красиво. Ідеальний варіант для тих, хто хоче їсти смачно, не витрачаючи години на кухні.

Читайте також в "Коментарях" про інтервальне голодування. 



