Їси і їсти хочеться: безпрограшний рецепт скумбрії в духовці, який завжди вдається

Проніна Анна
Скумбрія — жирна риба, багата на омега-3, яка корисна для серця, мозку та настрою. Але, крім користі, вона ще й неймовірно смачна, особливо якщо правильно її приготувати.
Скумбрія з лимоном і розмарином: як приготувати смачну рибу за 20 хвилин
Один із найпростіших і водночас ефектних способів — запікання в духовці з лимоном та розмарином. Рецепт підходить для буднього вечора і святкового столу, адже готується швидко, а результат завжди радує очі і шлунок.
Що потрібно:
Скумбрія — 2 шт.
Лимон — 1 шт.
Олія соняшникова — 30 мл
Сіль — 5 г
Перець чорний мелений — 2 г
Петрушка, гілочка — 4 шт.
Розмарин, гілочка — 2 шт.
Як готувати:
Наріжте лимон півкільцями, трохи посоліть та поперчіть.
Чищену скумбрію посоліть, поперчіть і зробіть надрізи для лимонних шматочків або нафаршируйте рибу ними цілком.
Викладіть рибу на деко, застелене пергаментом.
Всередину покладіть петрушку і розмарин, скропіть олією.
Запікайте в духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 20 хвилин. Скоринка має стати золотистою та апетитною.
Цей простий рецепт перетворює скумбрію на справжню зірку столу. Соковитий лимонний аромат, пряний розмарин і хрустка скоринка роблять рибу неможливою до опору. Навіть ті, хто не дуже любить рибу, змушені будуть попросити добавки.
Якщо хочете урізноманітнити смак — можна додати трохи коріандру або полити готову рибу соєвим соусом. А ще така страва чудово поєднується з запеченою картоплею або легким салатом зі свіжих овочів.
Скумбрія в духовці — це швидко, смачно, корисно і красиво. Ідеальний варіант для тих, хто хоче їсти смачно, не витрачаючи години на кухні.
