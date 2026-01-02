Їси і їсти хочеться: безпрограшний рецепт скумбрії в духовці, який завжди вдається

Скумбрія — жирна риба, багата на омега-3, яка корисна для серця, мозку та настрою. Але, крім користі, вона ще й неймовірно смачна, особливо якщо правильно її приготувати.

Скумбрія з лимоном і розмарином: як приготувати смачну рибу за 20 хвилин

Один із найпростіших і водночас ефектних способів — запікання в духовці з лимоном та розмарином. Рецепт підходить для буднього вечора і святкового столу, адже готується швидко, а результат завжди радує очі і шлунок.

Що потрібно:

Скумбрія — 2 шт.

Лимон — 1 шт.

Олія соняшникова — 30 мл

Сіль — 5 г

Перець чорний мелений — 2 г

Петрушка, гілочка — 4 шт.

Розмарин, гілочка — 2 шт.

Як готувати:

Наріжте лимон півкільцями, трохи посоліть та поперчіть. Чищену скумбрію посоліть, поперчіть і зробіть надрізи для лимонних шматочків або нафаршируйте рибу ними цілком. Викладіть рибу на деко, застелене пергаментом. Всередину покладіть петрушку і розмарин, скропіть олією. Запікайте в духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 20 хвилин. Скоринка має стати золотистою та апетитною.

Цей простий рецепт перетворює скумбрію на справжню зірку столу. Соковитий лимонний аромат, пряний розмарин і хрустка скоринка роблять рибу неможливою до опору. Навіть ті, хто не дуже любить рибу, змушені будуть попросити добавки.

Якщо хочете урізноманітнити смак — можна додати трохи коріандру або полити готову рибу соєвим соусом. А ще така страва чудово поєднується з запеченою картоплею або легким салатом зі свіжих овочів.

Скумбрія в духовці — це швидко, смачно, корисно і красиво. Ідеальний варіант для тих, хто хоче їсти смачно, не витрачаючи години на кухні.

Читайте також в "Коментарях" про інтервальне голодування.