Ешь и есть хочется: беспроигрышный рецепт скумбрии в духовке, который всегда удается
commentss НОВОСТИ Все новости

Ешь и есть хочется: беспроигрышный рецепт скумбрии в духовке, который всегда удается

Лимон, розмарин и немного масла – и обычная скумбрия превращается в праздничное блюдо, которое понравится всем.

2 января 2026, 21:15
Автор:
Проніна Анна

Скумбрия – жирная рыба, богатая омега-3, которая полезна для сердца, мозга и настроения. Но, кроме пользы, она еще и невероятно вкусна, особенно если правильно ее приготовить.

Ешь и есть хочется: беспроигрышный рецепт скумбрии в духовке, который всегда удается

Скумбрия с лимоном и розмарином: как приготовить вкусную рыбу за 20 минут

Один из самых простых и одновременно эффектных способов – запекание в духовке с лимоном и розмарином . Рецепт подходит для будних вечеров и праздничного стола, ведь готовится быстро, а результат всегда радует глаза и желудок.

Что нужно:

  • Скумбрия – 2 шт.

  • Лимон – 1 шт.

  • Масло подсолнечное — 30 мл

  • Соль — 5 г

  • Перец черный молотый — 2 г

  • Петрушка, веточка – 4 шт.

  • Розмарин, веточка – 2 шт.

Как готовить:

  1. Нарежьте полукольцами лимон, немного посолите и поперчите.

  2. Чистящую скумбрию посолите, поперчите и сделайте надрезы для лимонных кусочков или нафаршируйте рыбу ими целиком.

  3. Выложите рыбу на противень, застеленный пергаментом.

  4. Внутрь уложите петрушку и розмарин, сбрызните маслом.

  5. Запекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 20 минут. Корка должна стать золотистой и аппетитной.

Этот простой рецепт превращает скумбрию в настоящую звезду стола. Сочный лимонный аромат, пряный розмарин и хрустящая корочка делают рыбу невозможной до сопротивления. Даже те, кто не любит рыбу, вынуждены будут попросить добавки.

Если хотите разнообразить вкус – можно добавить немного кориандра или полить готовую рыбу соевым соусом. А еще такое блюдо отлично сочетается с запеченным картофелем или легким салатом из свежих овощей.

Скумбрия в духовке – это быстро, вкусно, полезно и красиво . Идеальный вариант для тех, кто хочет есть вкусно, не тратя часы на кухне.

