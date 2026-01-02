Ешь и есть хочется: беспроигрышный рецепт скумбрии в духовке, который всегда удается

Скумбрия – жирная рыба, богатая омега-3, которая полезна для сердца, мозга и настроения. Но, кроме пользы, она еще и невероятно вкусна, особенно если правильно ее приготовить.

Скумбрия с лимоном и розмарином: как приготовить вкусную рыбу за 20 минут

Один из самых простых и одновременно эффектных способов – запекание в духовке с лимоном и розмарином . Рецепт подходит для будних вечеров и праздничного стола, ведь готовится быстро, а результат всегда радует глаза и желудок.

Что нужно:

Скумбрия – 2 шт.

Лимон – 1 шт.

Масло подсолнечное — 30 мл

Соль — 5 г

Перец черный молотый — 2 г

Петрушка, веточка – 4 шт.

Розмарин, веточка – 2 шт.

Как готовить:

Нарежьте полукольцами лимон, немного посолите и поперчите. Чистящую скумбрию посолите, поперчите и сделайте надрезы для лимонных кусочков или нафаршируйте рыбу ими целиком. Выложите рыбу на противень, застеленный пергаментом. Внутрь уложите петрушку и розмарин, сбрызните маслом. Запекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, в течение 20 минут. Корка должна стать золотистой и аппетитной.

Этот простой рецепт превращает скумбрию в настоящую звезду стола. Сочный лимонный аромат, пряный розмарин и хрустящая корочка делают рыбу невозможной до сопротивления. Даже те, кто не любит рыбу, вынуждены будут попросить добавки.

Если хотите разнообразить вкус – можно добавить немного кориандра или полить готовую рыбу соевым соусом. А еще такое блюдо отлично сочетается с запеченным картофелем или легким салатом из свежих овощей.

Скумбрия в духовке – это быстро, вкусно, полезно и красиво . Идеальный вариант для тех, кто хочет есть вкусно, не тратя часы на кухне.

Читайте также в "Комментариях" об интервальном голодании.