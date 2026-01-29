logo_ukra

«Їдять ложками, не й залишають крихти»: цей “королівський” салат підкорив тисячі українських столів — простий, дешевий і шалено смачний

Його називали «Королівським», але секрет популярності не в розкоші, а в ідеальному поєднанні простих інгредієнтів.

29 січня 2026, 18:45
У час, коли українці дедалі частіше шукають бюджетні, але смачні страви, цей салат знову переживає справжній сплеск популярності. Його готують на сімейні вечері, святкові застілля, корпоративи та без жодного приводу — просто тому, що він завжди вдається. Йдеться про класичний шаровий салат, який у народі давно охрестили "Королівським".

«Їдять ложками, не й залишають крихти»: цей “королівський” салат підкорив тисячі українських столів — простий, дешевий і шалено смачний

Салат, який готують із найдоступніших продуктів і з’їдають першим — перевірений рецепт

Попри гучну назву, у рецепті немає жодних делікатесів. Усі інгредієнти прості, доступні та знайомі кожній господині. Саме завдяки цьому салат став універсальним варіантом як для буднів, так і для святкового столу.

Інгредієнти для приготування салату:

  • картопля варена — 2 штуки

  • морква варена — 1–2 штуки

  • яйця варені — 2–3 штуки

  • буряк варений — 2 штуки

  • зелена цибуля — 1 пучок

  • мариновані огірки — 2 штуки

  • яблуко (солодке) — 1 штука

  • майонез — 5–6 столових ложок

  • сіль і перець — за смаком

Кулінари зазначають, що саме поєднання солоного, солодкого й ніжної текстури робить цю страву настільки популярною. Картопля додає ситності, огірки створюють легку кислинку, яблуко освіжає смак, а буряк надає салату завершеної солодкуватої нотки.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю, моркву, буряк і яйця відварюють до готовності, охолоджують і очищають.

  2. Усі варені овочі та яйця натирають на великій тертці в окремі миски.

  3. Мариновані огірки нарізають дрібними кубиками.

  4. Яблуко очищають від шкірки та натирають безпосередньо перед викладанням, щоб воно не потемніло.

  5. Зелену цибулю дрібно шаткують.

Салат викладають шарами: спочатку картопля, потім морква, яйця, огірки, яблуко та буряк. Кожен шар злегка солять, перчать і змащують майонезом. Завершують страву зеленню.

Господині радять дати салату настоятися в холодильнику щонайменше 30–60 хвилин. За цей час шари просочуються, а смак стає насиченим і збалансованим. Саме в такому вигляді "Королівський" салат зникає зі столу першим.

Цей рецепт вкотре доводить: смачно — не означає дорого. Простота, доступність і перевірений роками смак зробили цей салат улюбленцем багатьох українських родин.

