«Їдять ложками, не й залишають крихти»: цей “королівський” салат підкорив тисячі українських столів — простий, дешевий і шалено смачний

Проніна Анна
У час, коли українці дедалі частіше шукають бюджетні, але смачні страви, цей салат знову переживає справжній сплеск популярності. Його готують на сімейні вечері, святкові застілля, корпоративи та без жодного приводу — просто тому, що він завжди вдається. Йдеться про класичний шаровий салат, який у народі давно охрестили "Королівським".
Салат, який готують із найдоступніших продуктів і з’їдають першим — перевірений рецепт
Попри гучну назву, у рецепті немає жодних делікатесів. Усі інгредієнти прості, доступні та знайомі кожній господині. Саме завдяки цьому салат став універсальним варіантом як для буднів, так і для святкового столу.
Інгредієнти для приготування салату:
картопля варена — 2 штуки
морква варена — 1–2 штуки
яйця варені — 2–3 штуки
буряк варений — 2 штуки
зелена цибуля — 1 пучок
мариновані огірки — 2 штуки
яблуко (солодке) — 1 штука
майонез — 5–6 столових ложок
сіль і перець — за смаком
Кулінари зазначають, що саме поєднання солоного, солодкого й ніжної текстури робить цю страву настільки популярною. Картопля додає ситності, огірки створюють легку кислинку, яблуко освіжає смак, а буряк надає салату завершеної солодкуватої нотки.
Спосіб приготування:
Картоплю, моркву, буряк і яйця відварюють до готовності, охолоджують і очищають.
Усі варені овочі та яйця натирають на великій тертці в окремі миски.
Мариновані огірки нарізають дрібними кубиками.
Яблуко очищають від шкірки та натирають безпосередньо перед викладанням, щоб воно не потемніло.
Зелену цибулю дрібно шаткують.
Салат викладають шарами: спочатку картопля, потім морква, яйця, огірки, яблуко та буряк. Кожен шар злегка солять, перчать і змащують майонезом. Завершують страву зеленню.
Господині радять дати салату настоятися в холодильнику щонайменше 30–60 хвилин. За цей час шари просочуються, а смак стає насиченим і збалансованим. Саме в такому вигляді "Королівський" салат зникає зі столу першим.
Цей рецепт вкотре доводить: смачно — не означає дорого. Простота, доступність і перевірений роками смак зробили цей салат улюбленцем багатьох українських родин.
