«Едят ложками, не оставляют крошки»: этот «королевский» салат покорил тысячи украинских столов — простой, дешевый и безумно вкусный
«Едят ложками, не оставляют крошки»: этот «королевский» салат покорил тысячи украинских столов — простой, дешевый и безумно вкусный

Его называли "Королевским", но секрет популярности не в роскоши, а в идеальном сочетании простых ингредиентов.

29 января 2026, 18:45
Автор:
Проніна Анна

В то время, когда украинцы все чаще ищут бюджетные, но вкусные блюда, этот салат снова переживает настоящий всплеск популярности. Его готовят на семейные ужины, праздничные застолья, корпоративы и без всякого повода просто потому, что он всегда удается. Речь идет о классическом шаровом салате, который в народе давно окрестили "Королевским".

Салат, который готовят из самых доступных продуктов и съедают первым – проверенный рецепт

Несмотря на громкое название, в рецепте нет никаких деликатесов. Все ингредиенты просты, доступны и знакомы каждой хозяйке. Именно благодаря этому салат стал универсальным вариантом как для будней, так и праздничного стола.

Ингредиенты для приготовления салата:

  • картофель вареный — 2 штуки

  • морковь вареная — 1-2 штуки

  • яйца вареные — 2-3 штуки

  • свекла вареная — 2 штуки

  • зеленый лук — 1 пучок

  • маринованные огурцы — 2 штуки

  • яблоко (сладкое) — 1 штука

  • майонез — 5-6 столовых ложек

  • соль и перец — по вкусу

Кулинары отмечают, что именно сочетание соленой, сладкой и нежной текстуры делает это блюдо столь популярным. Картофель добавляет сытности, огурцы создают легкую кислинку, яблоко освежает вкус, а свекла придает салату завершенной сладковатой нотки.

Способ приготовления:

  1. Картошку, морковь, свеклу и яйца отваривают до готовности, охлаждают и очищают.

  2. Все вареные овощи и яйца натирают на большой терке в отдельные миски.

  3. Маринованные огурцы нарезают мелкими кубиками.

  4. Яблоко очищают от кожуры и натирают перед выкладкой, чтобы оно не потемнело.

  5. Зеленый лук мелко шинкуют.

Салат выкладывают слоями: сначала картофель, затем морковь, яйца, огурцы, яблоко и свеклу. Каждый слой слегка солят, перчат и смазывают майонезом. Завершают блюдо зеленью.

Хозяйке советуют дать салату настояться в холодильнике не менее 30–60 минут. За это время слои пропитываются, а вкус становится насыщенным и сбалансированным. Именно в таком виде "Королевский" салат исчезает со стола первым.

Этот рецепт еще раз доказывает: вкусно – не значит дорого. Простота, доступность и проверенный годами вкус сделали этот салат любимцем многих украинских семей.

