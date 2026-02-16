logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля рецепти Ідеальні млинці, які вийдуть у кожного: простий рецепт на Масницю
commentss НОВИНИ Всі новини

Ідеальні млинці, які вийдуть у кожного: простий рецепт на Масницю

Як приготувати тонкі та в міру солодкі млинці: простий рецепт від Клопотенка

16 лютого 2026, 14:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У понеділок, 16 лютого, розпочалася Масниця — тиждень перед Великоднім постом. Цього тижня заведено готувати страви з сиру, масла, молока, яєць.

Ідеальні млинці, які вийдуть у кожного: простий рецепт на Масницю

Млинці. Ілюстративне фото

Рецептом тонких та в міру солодких млинців поділився відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. 

Для млинців потрібно: 

  • 2 яйця

  • 2 ст. л цукру

  • 1/3 ч. л солі

  • 2 ст. л соняшникової олії (+2 ст. л для смаження млинців)

  • 340 мл молока

  • 130 г борошна

  • 50 г вершкового масла (для змащування млинців)

Як приготувати млинці: покроковий рецепт:

1. У миску для приготування млинців потрібно вбити 2 яйця, додати 2 ст. л цукру, 1/3 ч. л солі та влити 2 ст. л соняшникової олії. Все потрібно перемішати вінчиком до об’єднання компонентів.

2. Влити 340 мл молока та знову перемішати. Цукор і сіль мають повністю розчинитися.

3. 130 г борошна додавати порціями та продовжувати добре перемішувати. Тісто має бути рідким. Після — залишити відпочити тісто на 10 хвилин. 

4. Розігріту пательню змастити соняшниковою олією за допомогою кулінарного пензлика.

5. Тісто вливати ополоником на середину пательні та розподіляти його, нахиляючи пательню в різні боки. 

6. Підсмажити млинці золотистого та перевернути на інший бік. За бажанням кожен млинець можна змастити вершковим маслом. 

Поради від шеф-кухаря: 

  • Всі компоненти для тіста можна використовувати як з холодильника, так і кімнатної температури.

  • Жирніше молоко дасть насиченішого смаку. 

  • Чим більше цукру, тим підсмаженішими будуть млинці. 

  • Пательню краще брати з антипригарним покриттям — її потрібно лише трішки змастити олією. Також можна змастити пательню шматком сала, як робили наші пращури, на смак страви це не вплине.

У такі млинці можна загортати різну — варення, ягоди, смажені гриби, курку, слабосолону червону рибу. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про традиції святкування Масниці в Україні. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://klopotenko.com/zustrichaemo-maslyanu-abo-yak-prigotuvatu-mlunci/
Теги:

Новини

Всі новини