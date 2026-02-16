Ідеальні млинці, які вийдуть у кожного: простий рецепт на Масницю

У понеділок, 16 лютого, розпочалася Масниця — тиждень перед Великоднім постом. Цього тижня заведено готувати страви з сиру, масла, молока, яєць.

Млинці. Ілюстративне фото

Рецептом тонких та в міру солодких млинців поділився відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

Для млинців потрібно:

2 яйця

2 ст. л цукру

1/3 ч. л солі

2 ст. л соняшникової олії (+2 ст. л для смаження млинців)

340 мл молока

130 г борошна

50 г вершкового масла (для змащування млинців)

Як приготувати млинці: покроковий рецепт:

1. У миску для приготування млинців потрібно вбити 2 яйця, додати 2 ст. л цукру, 1/3 ч. л солі та влити 2 ст. л соняшникової олії. Все потрібно перемішати вінчиком до об’єднання компонентів.

2. Влити 340 мл молока та знову перемішати. Цукор і сіль мають повністю розчинитися.

3. 130 г борошна додавати порціями та продовжувати добре перемішувати. Тісто має бути рідким. Після — залишити відпочити тісто на 10 хвилин.

4. Розігріту пательню змастити соняшниковою олією за допомогою кулінарного пензлика.

5. Тісто вливати ополоником на середину пательні та розподіляти його, нахиляючи пательню в різні боки.

6. Підсмажити млинці золотистого та перевернути на інший бік. За бажанням кожен млинець можна змастити вершковим маслом.

Поради від шеф-кухаря:

Всі компоненти для тіста можна використовувати як з холодильника, так і кімнатної температури.

Жирніше молоко дасть насиченішого смаку.

Чим більше цукру, тим підсмаженішими будуть млинці.

Пательню краще брати з антипригарним покриттям — її потрібно лише трішки змастити олією. Також можна змастити пательню шматком сала, як робили наші пращури, на смак страви це не вплине.

У такі млинці можна загортати різну — варення, ягоди, смажені гриби, курку, слабосолону червону рибу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про традиції святкування Масниці в Україні.



