Ідеальні млинці, які вийдуть у кожного: простий рецепт на Масницю

У понеділок, 16 лютого, розпочалася Масниця — тиждень перед Великоднім постом. Цього тижня заведено готувати страви з сиру, масла, молока, яєць.
Млинці. Ілюстративне фото
Рецептом тонких та в міру солодких млинців поділився відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.
2 яйця
2 ст. л цукру
1/3 ч. л солі
2 ст. л соняшникової олії (+2 ст. л для смаження млинців)
340 мл молока
130 г борошна
50 г вершкового масла (для змащування млинців)
1. У миску для приготування млинців потрібно вбити 2 яйця, додати 2 ст. л цукру, 1/3 ч. л солі та влити 2 ст. л соняшникової олії. Все потрібно перемішати вінчиком до об’єднання компонентів.
2. Влити 340 мл молока та знову перемішати. Цукор і сіль мають повністю розчинитися.
3. 130 г борошна додавати порціями та продовжувати добре перемішувати. Тісто має бути рідким. Після — залишити відпочити тісто на 10 хвилин.
4. Розігріту пательню змастити соняшниковою олією за допомогою кулінарного пензлика.
5. Тісто вливати ополоником на середину пательні та розподіляти його, нахиляючи пательню в різні боки.
6. Підсмажити млинці золотистого та перевернути на інший бік. За бажанням кожен млинець можна змастити вершковим маслом.
Всі компоненти для тіста можна використовувати як з холодильника, так і кімнатної температури.
Жирніше молоко дасть насиченішого смаку.
Чим більше цукру, тим підсмаженішими будуть млинці.
Пательню краще брати з антипригарним покриттям — її потрібно лише трішки змастити олією. Також можна змастити пательню шматком сала, як робили наші пращури, на смак страви це не вплине.
У такі млинці можна загортати різну — варення, ягоди, смажені гриби, курку, слабосолону червону рибу.
