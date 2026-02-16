Идеальные блины, которые получатся у каждого: простой рецепт на Масленицу

В понедельник, 16 февраля, началась Масленица — неделя перед Пасхальным постом. На этой неделе принято готовить блюда из творога, масла, молока, яиц.

Блины. Иллюстративное фото

Рецептом тонких и сладких блинов поделился известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Для блинов нужно:

2 яйца

2 ст. л сахара

1/3 ч. л соли

2 ст. л подсолнечного масла (2 ст. л для жарки блинов)

340 мл молока

130 г муки

50 г сливочного масла (для смазывания блинов)

Как приготовить блины: пошаговый рецепт:

1. В миску для приготовления блинов нужно вбить 2 яйца, добавить 2 ст. л сахара, 1/3 ч. л соли и влить 2 ст. л подсолнечного масла. Всё нужно перемешать венчиком до объединения компонентов.

2. Влить 340 мл молока и снова перемешать. Сахар и соль должны полностью раствориться.

3. 130 г муки добавлять порциями и хорошо перемешивать. Тесто должно быть жидким. После – оставить отдохнуть тесто на 10 минут.

4. Разогретую сковороду смазать подсолнечным маслом с помощью кулинарной кисточки.

5. Тесто вливать половником на середину сковороды и распределять его, наклоняя сковороду в разные стороны.

6. Поджарить блины золотистого и перевернуть на другую сторону. По желанию каждый блинчик можно смазать сливочным маслом.

Советы от шеф-повара:

Все компоненты теста можно использовать как из холодильника, так и комнатной температуры.

Жирнее молоко даст более насыщенный вкус.

Чем больше сахара, тем поджаренее будут блины.

Сковороду лучше брать с антипригарным покрытием – ее нужно лишь немного смазать растительным маслом. Также можно смазать сковороду куском сала, как делали наши предки, на вкус блюда это не повлияет.

В такие блины можно заворачивать разную – варенье, ягоды, жареные грибы, курицу, слабосоленую красную рыбу.

