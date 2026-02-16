logo

Идеальные блины, которые получатся у каждого: простой рецепт на Масленицу
Идеальные блины, которые получатся у каждого: простой рецепт на Масленицу

Как приготовить тонкие и в меру сладкие блины: простой рецепт от Клопотенко

16 февраля 2026, 14:43
Автор:
Кречмаровская Наталия

В понедельник, 16 февраля, началась Масленица — неделя перед Пасхальным постом. На этой неделе принято готовить блюда из творога, масла, молока, яиц.

Идеальные блины, которые получатся у каждого: простой рецепт на Масленицу

Блины. Иллюстративное фото

Рецептом тонких и сладких блинов поделился известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Для блинов нужно:

  • 2 яйца

  • 2 ст. л сахара

  • 1/3 ч. л соли

  • 2 ст. л подсолнечного масла (2 ст. л для жарки блинов)

  • 340 мл молока

  • 130 г муки

  • 50 г сливочного масла (для смазывания блинов)

Как приготовить блины: пошаговый рецепт:

1. В миску для приготовления блинов нужно вбить 2 яйца, добавить 2 ст. л сахара, 1/3 ч. л соли и влить 2 ст. л подсолнечного масла. Всё нужно перемешать венчиком до объединения компонентов.

2. Влить 340 мл молока и снова перемешать. Сахар и соль должны полностью раствориться.

3. 130 г муки добавлять порциями и хорошо перемешивать. Тесто должно быть жидким. После – оставить отдохнуть тесто на 10 минут.

4. Разогретую сковороду смазать подсолнечным маслом с помощью кулинарной кисточки.

5. Тесто вливать половником на середину сковороды и распределять его, наклоняя сковороду в разные стороны.

6. Поджарить блины золотистого и перевернуть на другую сторону. По желанию каждый блинчик можно смазать сливочным маслом.

Советы от шеф-повара:

  • Все компоненты теста можно использовать как из холодильника, так и комнатной температуры.

  • Жирнее молоко даст более насыщенный вкус.

  • Чем больше сахара, тем поджаренее будут блины.

  • Сковороду лучше брать с антипригарным покрытием – ее нужно лишь немного смазать растительным маслом. Также можно смазать сковороду куском сала, как делали наши предки, на вкус блюда это не повлияет.

В такие блины можно заворачивать разную – варенье, ягоды, жареные грибы, курицу, слабосоленую красную рыбу.

Напомним: портал "Комментарии" писал о традициях празднования Масленицы в Украине.




Источник: https://klopotenko.com/zustrichaemo-maslyanu-abo-yak-prigotuvatu-mlunci/
