Идеальные блины, которые получатся у каждого: простой рецепт на Масленицу

Кречмаровская Наталия
В понедельник, 16 февраля, началась Масленица — неделя перед Пасхальным постом. На этой неделе принято готовить блюда из творога, масла, молока, яиц.
Блины. Иллюстративное фото
Рецептом тонких и сладких блинов поделился известный шеф-повар Евгений Клопотенко.
2 яйца
2 ст. л сахара
1/3 ч. л соли
2 ст. л подсолнечного масла (2 ст. л для жарки блинов)
340 мл молока
130 г муки
50 г сливочного масла (для смазывания блинов)
1. В миску для приготовления блинов нужно вбить 2 яйца, добавить 2 ст. л сахара, 1/3 ч. л соли и влить 2 ст. л подсолнечного масла. Всё нужно перемешать венчиком до объединения компонентов.
2. Влить 340 мл молока и снова перемешать. Сахар и соль должны полностью раствориться.
3. 130 г муки добавлять порциями и хорошо перемешивать. Тесто должно быть жидким. После – оставить отдохнуть тесто на 10 минут.
4. Разогретую сковороду смазать подсолнечным маслом с помощью кулинарной кисточки.
5. Тесто вливать половником на середину сковороды и распределять его, наклоняя сковороду в разные стороны.
6. Поджарить блины золотистого и перевернуть на другую сторону. По желанию каждый блинчик можно смазать сливочным маслом.
Все компоненты теста можно использовать как из холодильника, так и комнатной температуры.
Жирнее молоко даст более насыщенный вкус.
Чем больше сахара, тем поджаренее будут блины.
Сковороду лучше брать с антипригарным покрытием – ее нужно лишь немного смазать растительным маслом. Также можно смазать сковороду куском сала, как делали наши предки, на вкус блюда это не повлияет.
В такие блины можно заворачивать разную – варенье, ягоды, жареные грибы, курицу, слабосоленую красную рыбу.
