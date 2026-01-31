Дістали консерви: пʼять рецептів Клопотенка в блекаут, які врятують ваш обід

Відключення електроенергії заважає нам, як раніше, готувати повноцінні обіди для своєї родини. Коли консерви вже "приїлися", спробуйте інші смаколики. Шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться порадами, як під час блекауту зберегти продукти та приготувати смачні та безпечні страви. За його словами, все починається ще у магазині: обирайте продукти з довгим терміном зберігання, герметично упаковані консерви, борошно, крупи, макарони, мед, горіхи та сухофрукти.

Рецепти на випадок відключення світла від Євгена Клопотенка

Свіже м’ясо, риба та яйця вимагають особливих умов: їх можна зберігати у прохолодному місці, навіть якщо за вікном тепло. Підходять льох, комора чи підвал. Для м’яса та риби можна використовувати термосумку, обгорнути папером, рушником і скласти у металеву ємність. Також допомагає засолювання: м’ясо або рибу пересипають сіллю і зберігають у скляних банках або каструлях. Вершкове масло радять залити підсоленою водою, а сир фета та інші тверді сири можна зберігати у пакеті без холодильника, щоб не підсохли.

Під час перевірки стану продуктів важливо звертати увагу на колір, запах і текстуру. М’ясо повинно бути пружним, однорідним, без сторонніх запахів. Якщо овочі та фрукти починають псуватися, їх можна законсервувати, заквасити або перетворити на варення, джем, компот, а хліб – на сухарі.

Клопотенко пропонує альтернативні методи приготування круп без електрики. Пара, духовка або замочування на ніч дозволяють отримати смачні каші навіть у складних умовах. Так, гречку можна заварити на ніч у воді або приготувати на пару, використовуючи одну каструлю для каші, а другу – для м’яса чи овочів.

Також шеф ділиться рецептами страв, які легко приготувати без світла:

Салат Коул Слоу з капустою та морквою. Наріжте овочі соломкою, приготуйте соус із сметани, хрону та гірчиці, змішайте і залиште на годину для насиченого смаку.

Свіжа сальса з авокадо. Дрібно наріжте авокадо, томати чері, цибулю та перець чилі, додайте кінзу, сік лайма та оливкову олію. Подавайте одразу, щоб зберегти свіжість.

Клаб-сандвіч із шинкою та соленими огірками. Викладіть на хліб листя салату, шинку, цибулю та огірки, змастивши крем-сиром із гірчицею, і складіть у три шари.

Бутерброди з маринованим оселедцем. Рибу замочіть у маринаді, змішайте з цибулею та майонезом, викладіть на житні булочки – швидко та поживно.

Закуска з фети з лимоном та оливковою олією. Розімніть сир з соком лимона, додайте перець, при бажанні змішайте з огірками чи фруктами. Готується за одну хвилину та стане ідеальною закускою під час відключень світла.

Дотримуючись порад Клопотенка, навіть у повній темряві можна приготувати безпечні, поживні та смачні страви, не витрачаючи зайвих ресурсів і часу.

