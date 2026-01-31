Достали консервы: пять рецептов Клопотенко в блекаут, которые спасут ваш обед

Отключение электроэнергии мешает нам по-прежнему готовить полноценные обеды для своей семьи. Когда консервы уже "приелись", попробуйте другие вкусности. Шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится советами, как во время блекаута сохранить продукты и приготовить вкусные и безопасные блюда. По его словам, все начинается еще в магазине: выбирайте продукты с длительным сроком хранения, герметично упакованные консервы, муку, крупы, макароны, мед, орехи и сухофрукты.

Рецепты на случай отключения света от Евгения Клопотенко

Свежее мясо, рыба и яйца требуют особых условий: их можно хранить в прохладном месте, даже если за окном тепло. Подходят погреб, кладовая или подвал. Для мяса и рыбы можно использовать термосумку, обернуть бумагой, полотенцем и сложить в металлическую емкость. Также помогает засолка: мясо или рыбу пересыпают солью и хранят в стеклянных банках или кастрюлях. Сливочное масло советуют залить подсоленной водой, а сыр фета и другие сыры можно хранить в пакете без холодильника, чтобы не подсохли.

При проверке состояния продуктов важно обращать внимание на цвет, запах и текстуру. Мясо должно быть упругим, однородным, без посторонних запахов. Если овощи и фрукты начинают портиться, их можно законсервировать, заквасить или превратить в варенье, джем, компот, а хлеб – в сухари.

Клопотенко предлагает альтернативные методы приготовления крупы без электричества. Пара, духовка или замачивание на ночь позволяют получить вкусные каши даже в сложных условиях. Да, гречку можно заварить на ночь в воде или приготовить на пару, используя одну кастрюлю для каши, а вторую – для мяса или овощей.

Также шеф делится рецептами блюд, которые легко приготовить без света.

Салат Коул Слоу с капустой и морковью. Нарежьте соломкой овощи, приготовьте соус из сметаны, хрена и горчицы, смешайте и оставьте на час для насыщенного вкуса.

Свежая сальса из авокадо . Мелко нарежьте авокадо, томаты черри, лук и перец, добавьте кинзу, сок лайма и оливковое масло. Подавайте сразу, чтобы сохранить свежесть.

Клаб-сандвич с ветчиной и солеными огурцами . Выложите на хлеб листья салата, ветчину, лук и огурцы, смазав крем-сыром с горчицей, и сложите в три слоя.

Бутерброды с маринованной селедкой . Рыбу замочите в маринаде, смешайте с луком и майонезом, выложите на ржаные булочки быстро и питательно.

Закуска из феты с лимоном и оливковым маслом . Разомните сыр с соком лимона, добавьте перец, при желании смешайте с огурцами или фруктами. Готовится за одну минуту и станет идеальной закуской во время отключения света.

Следуя советам Клопотенко, даже в полной темноте можно приготовить безопасные, питательные и вкусные блюда, не тратя лишних ресурсов и времени.

