Дешево, ситно й на всю родину: страва від Клопотенка, яка рятує гаманець і вечерю за 30 хвилин

У час, коли ціни в магазинах ростуть швидше, ніж зарплати, українці дедалі частіше шукають рецепти з категорії "дешево й сердито". І тут на допомогу приходить відомий кулінар Євген Клопотенко, який показав, як із простих продуктів приготувати повноцінну сімейну вечерю всього за пів години.

Нагодуєте всю сім’ю майже за копійки: куряча печінка в сметані за рецептом Євгена Клопотенка підкорила мережу

Йдеться про курячу печінку в сметані — страву, яка знайома багатьом із дитинства, але у виконанні шефа отримала нове звучання. Хрумка скоринка, ніжна текстура та оксамитовий соус роблять її справжнім хітом навіть для тих, хто зазвичай печінку оминає.

Чому цей рецепт став популярним

Клопотенко наголошує: куряча печінка — це не лише бюджетний продукт, а й джерело білка та заліза. А правильна технологія приготування повністю прибирає гіркоту, на яку часто скаржаться господині.

"Це ідеальний варіант, коли потрібно швидко, смачно й без зайвих витрат", — зазначає кулінар.

Інгредієнти, які знайдуться майже в кожному домі

400 г курячої печінки

1 цибулина

2 ст. л. дрібної кукурудзяної крупи або борошна

150 мл сметани (20 %)

50 мл води або молока

½ ч. л. паприки

сіль і перець — до смаку

2–3 ст. л. олії для смаження

Як готувати: покроково і без зайвих клопотів

Підготовка печінки. Добре промийте печінку, зріжте плівки та зайвий жир, наріжте шматочками. За бажанням замочіть на 20–30 хвилин у холодній воді — це зробить смак ще ніжнішим. Панірування. Посоліть, поперчіть і обваляйте печінку в кукурудзяній крупі тонким шаром. Обсмаження. На розігрітій пательні з олією швидко обсмажте печінку з обох боків до золотавої скоринки, перекладіть на тарілку. Цибуля. На тій самій пательні обсмажте нарізану півкільцями цибулю до м’якості. Фінал. Поверніть печінку, додайте сметану, воду або молоко, паприку, спеції та тушкуйте 3–5 хвилин на слабкому вогні.

Секрет від шефа

Щоб сметана не згорнулася, додавайте її в самому кінці й не кип’ятіть страву. Сметана кімнатної температури — ще один важливий нюанс.

З чим подавати

Куряча печінка в сметані чудово поєднується з:

картопляним пюре

гречкою

рисом

макаронами

Отже, цей рецепт — справжня знахідка для сімей, які хочуть смачно їсти без удару по бюджету . Мінімум продуктів, прості кроки та гарантований результат — не дивно, що страва вже стала улюбленою на багатьох кухнях.