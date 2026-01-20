Дешево, сытно и на всю семью: блюдо от Клопотенко, которое спасает кошелек и ужин за 30 минут

В то время, когда цены в магазинах растут быстрее, чем зарплаты, украинцы все чаще ищут рецепты из категории "дешево и сердито" . И здесь на помощь приходит известный кулинар Евгений Клопотенко, который показал , как из простых продуктов приготовить полноценный семейный ужин всего за полчаса .

Накормите всю семью почти за копейки: куриная печень в сметане по рецепту Евгения Клопотенко покорила сеть

Речь идет о куриной печи в сметане — блюде, знакомом многим с детства, но в исполнении шефа получила новое звучание. Хрустящая корочка, нежная текстура и бархатный соус делают ее настоящим хитом даже для тех, кто обычно обходит печень.

Почему этот рецепт стал популярным

Клопотенко отмечает: куриная печень – это не только бюджетный продукт, но и источник белка и железа. А правильная технология приготовления полностью убирает горечь, на которую часто жалуются хозяйки.

"Это идеальный вариант, когда нужно быстро, вкусно и без лишних трат", — отмечает кулинар.

Ингредиенты, которые найдутся почти в каждом доме

400 г куриной печени

1 луковица

2 ст. л. мелкой кукурузной крупы или муки

150 мл сметаны (20%)

50 мл воды или молока

½ ч. л. паприки

соль и перец — по вкусу

2–3 ст. л. масла для жарки

Как готовить: пошагово и без лишних хлопот

Подготовка печени. Хорошо промойте печень, срежьте пленки и лишний жир, нарежьте кусочками. По желанию замочите на 20–30 минут в холодной воде – это сделает вкус еще более нежным. Панировка. Посолите, поперчите и обрушите печень в кукурузной крупе тонким слоем. Обжарка. На разогретой сковороде с маслом быстро обжарьте печень по бокам до золотистой корочки, переложите на тарелку. Лук. На той же сковороде обжарьте нарезанный полукольцами лук до мягкости. Финал. Поверните печень, добавьте сметану, воду или молоко, паприку, специи и тушите 3–5 минут на слабом огне.

Секрет от шефа

Чтобы сметана не свернулась, добавляйте ее в самом конце и не кипятите блюдо. Сметана комнатной температуры – еще один важный нюанс.

С чем подавать

Куриная печень в сметане прекрасно сочетается с:

картофельным пюре

гречкой

рисом

макаронами

Итак, этот рецепт – настоящая находка для семей, которые хотят вкусно есть без удара по бюджету . Минимум продуктов, простые шаги и гарантированный результат – неудивительно, что блюдо уже стало любимым на многих кухнях.