Чому українці втомилися від капусти, а весь світ її обожнює: секрети кімчі від Клопотенка
Чому українці втомилися від капусти, а весь світ її обожнює: секрети кімчі від Клопотенка

Хрумка, гостра і соковита: відомий кулінар показав, як перетворити звичний овоч на суперпопулярну закуску.

4 лютого 2026, 18:55
Пекінська капуста — один із найпопулярніших овочів на українських столах. Її додають у борщ, салати, голубці, квасять та тушкують. Іноді здається, що цей овоч став трохи "занадто знайомим". Водночас у світі капуста переживає справжній гастрономічний ренесанс завдяки корейській закусці кімчі. Хрумка, гостра, соковита, вона вже давно стала супертрендом у США, Європі та Азії.

В Україні відомий кулінар Євген Клопотенко ділиться власним рецептом кімчі, показуючи, як навіть звичайна пекінська капуста може перетворитися на справжню кулінарну зірку. "Ця страва — надзвичайна для наших смакових рецепторів і водночас дуже рідна, адже основні овочі — пекінська капуста, морква, зелена цибуля, солодкий перець і часник — знайомі кожному", — пояснює Клопотенко.

Секрет автентичного смаку — гострі спеції та процес ферментації. Завдяки ним кімчі стає не лише смачною, а й корисною: вона містить пробіотики, вітаміни та антиоксиданти, які підтримують травлення, серцево-судинну систему та імунітет.

Рецепт кімчі від Євгена Клопотенка:
Інгредієнти:

  • Пекінська капуста — 1 середній качан

  • Морква — 1-2 шт.

  • Зелена цибуля — 3-4 пір’я

  • Солодкий перець — 1 шт.

  • Часник — 3-4 зубчики

  • Стручковий перець чилі — 150–300 г (регулюйте за смаком)

  • Дайкон (за бажанням) — 1/2 шт.

  • Рисове борошно або кукурудзяний крохмаль — 1 ст.л.

  • Сіль, цукор — за смаком

  • Соєвий соус та спеції для маринаду

Приготування:

  1. Нарізати пекінську капусту на великі смуги, моркву — соломкою, зелень і перець — дрібно.

  2. Якщо використовується дайкон — нарізати тонкими смужками.

  3. Приготувати маринад: розвести рисове борошно у невеликій кількості води, довести до кипіння, остудити, додати сіль, цукор, соєвий соус, дрібно порублений часник і стручковий перець.

  4. Залити овочі маринадом, ретельно перемішати, щоб кожен листок був покритий соусом.

  5. Помістити в банку або контейнер, накрити кришкою та залишити при кімнатній температурі на 1–2 дні для ферментації, після чого кімчі можна зберігати в холодильнику.

Кімчі можна подавати з відвареним рисом, яєчнею, рибою, м’ясом або навіть картопляним пюре. "Спробуйте цю комбінацію — і ви здивуєтеся, наскільки знайомі овочі можуть заграти новими смаками", — радить Клопотенко.

Ця закуска — яскравий приклад того, як у світі звичні продукти перетворюються на тренд, а українцям варто лише відкрити нові способи приготування. Хрумка, гостра, соковита — кімчі доводить, що капуста може бути і модною, і корисною.

Читайте також в "Коментарях", який продукт допомагає зберегти серце здоровим і нормалізувати холестерин.



