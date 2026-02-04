Почему украинцы устали от капусты, а весь мир ее обожает: секреты кимчи от Клопотенко

Пекинская капуста – один из самых популярных овощей на украинских столах. Ее добавляют в борщ, салаты, голубцы, квасят и тушат. Иногда кажется, что этот овощ стал немного "слишком знакомым". В то же время в мире капуста переживает настоящий гастрономический ренессанс благодаря корейской закуске кимчи . Хрустящая, острая, сочная, она уже давно стала супертрендом в США, Европе и Азии.

Капуста надоела украинцам, а в мире — супертренд: хрустящее и острое кимчи от Клопотенко

В Украине известный кулинар Евгений Клопотенко делится своим рецептом кимчи, показывая, как даже обычная пекинская капуста может превратиться в настоящую кулинарную звезду. "Это блюдо — чрезвычайно для наших вкусовых рецепторов и в то же время очень родное, ведь основные овощи — пекинская капуста, морковь, зеленый лук, сладкий перец и чеснок — знакомы каждому", — объясняет Клопотенко.

Секрет аутентичного вкуса – острые специи и процесс ферментации . Благодаря им кимчи становится не только вкусной, но и полезной: она содержит пробиотики, витамины и антиоксиданты, поддерживающие пищеварение, сердечно-сосудистую систему и иммунитет.

Рецепт кимчи от Евгения Клопотенко:

Ингредиенты:

Пекинская капуста — 1 средний кочан.

Морковь – 1-2 шт.

Зеленый лук — 3-4 перья

Сладкий перец – 1 шт.

Чеснок — 3-4 зубчика

Стручковый перец чили – 150–300 г (регулируйте по вкусу)

Дайкон (по желанию) – 1/2 шт.

Рисовая мука или кукурузный крахмал — 1 ст.л.

Соль, сахар – по вкусу

Соевый соус и специи для маринада

Приготовление:

Нарезать пекинскую капусту на большие полосы, морковь – соломкой, зелень и перец – мелко. Если используется дайкон – нарезать тонкими полосками. Приготовить маринад : развести рисовую муку в небольшом количестве воды, довести до кипения, остудить, добавить соль, сахар, соевый соус, мелко порубленный чеснок и стручковый перец. Залить овощи маринадом, тщательно перемешать, чтобы каждый лист был покрыт соусом. Поместить в банк или контейнер, накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре на 1–2 дня для ферментации, после чего кимчи можно хранить в холодильнике.

Кимчи можно подавать с отварным рисом, яичницей, рыбой, мясом или даже картофельным пюре . "Попробуйте эту комбинацию – и вы удивитесь, насколько знакомые овощи могут заиграть новыми вкусами", – советует Клопотенко.

Эта закуска — яркий пример того, как в мире привычные продукты превращаются в тренд, а украинцам стоит открыть новые способы приготовления. Хрустящая, острая, сочная – кимчи доказывает, что капуста может быть и модной, и полезной .

Читайте также в "Комментариях", какой продукт помогает сохранить здоровым сердце и нормализовать холестерин.