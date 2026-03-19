Чому індичі яйця неможливо знайти в магазинах: причина здивує

Попри популярність індички як м’ясного продукту, на полицях супермаркетів майже неможливо знайти індичі яйця. Багато хто припускає, що причина може бути у смаку або низькій популярності, однак реальність набагато прозаїчніша і все зводиться до вартості виробництва.

Індичі яйця. Фото з відкритих джерел

Індики значно повільніше досягають віку, коли можуть нести яйця. Якщо кури починають нестися приблизно у п’ять місяців, то індичкам потрібно щонайменше сім місяців, щоб досягти зрілості. Крім того, вони несуть яйця значно рідше.

Ще один фактор у витратах на утримання. Індички потребують більше простору, корму та догляду. Через це фермери зазвичай вирощують їх саме для м’яса, а не для яєць. У результаті промислове виробництво індичих яєць стає економічно невигідним.

За підрахунками, щоб отримувати прибуток, виробникам довелося б продавати десяток індичих яєць приблизно за 1000 гривень. Для порівняння, десяток курячих яєць у середньому коштує близько 80 гривень, тобто ціна на індичі була б вищою у 12 разів. Через таку різницю попит на індичі яйця залишається дуже обмеженим.

Водночас сам продукт є цілком їстівним і поживним. Індичі яйця приблизно на 50% більші за курячі та можуть важити близько 90 грамів. Вони мають товстішу, часто плямисту шкаралупу та більш насичений кремовий смак. За поживністю вони містять більше калорій і жиру, але також мають значно вищий рівень холестерину.

Через ці фактори індичі яйця іноді можна зустріти лише у спеціальних фермерських магазинах або серед гастрономічних делікатесів, тоді як на масових ринках вони практично відсутні.

