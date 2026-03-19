Почему индюшиные яйца невозможно найти в магазинах: причина удивит

Несмотря на популярность индейки как мясного продукта, на полках супермаркетов почти невозможно найти индюшиные яйца. Многие предполагают, что причина может быть во вкусе или низкой популярности, однако реальность гораздо прозаичнее и все сводится к стоимости производства.

Яйца индеек. Фото из открытых источников

Индюки значительно медленнее достигают возраста, когда могут нести яйца. Если куры начинают нестись примерно в пять месяцев, то индейкам требуется не менее семи месяцев, чтобы достичь зрелости. Кроме того, они несут яйца гораздо реже.

Еще один фактор в расходах на содержание. Индейки нуждаются в пространстве, корме и уходе. Поэтому фермеры обычно выращивают их именно для мяса, а не для яиц. В результате промышленное производство индюшачьих яиц становится экономически невыгодным.

По подсчетам, чтобы получать прибыль, производителям пришлось бы продавать десяток индюшачьих яиц примерно за 1000 гривен. Для сравнения, десяток куриных яиц в среднем стоит около 80 гривен, то есть цена на индюшачьи была бы выше в 12 раз. Из-за такой разницы спрос на индюшачьи яйца остается очень ограниченным.

В то же время сам продукт вполне съедобный и питательный. Индюшачьи яйца примерно на 50% больше куриных и могут весить около 90 граммов. У них более толстая, часто пятнистая скорлупа и более насыщенный кремовый вкус. По питательности они содержат больше калорий и жира, но имеют значительно более высокий уровень холестерина.

Из-за этих факторов индюшиные яйца иногда можно встретить только в специальных фермерских магазинах или среди гастрономических деликатесов, тогда как на массовых рынках они практически отсутствуют.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о натуральных способах покрасить пасхальные яйца.

Также "Комментарии" писали, что в Житомире семья вырастила петуха из яйца и сделала его домашним любимцем.