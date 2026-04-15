Це вже не просто вареники: новий рецепт з ананасом підкорює українців

Українська кухня знову дивує – звичні вареники отримали нове життя завдяки несподіваному поєднанню інгредієнтів. Цього разу мова йде про вареники з сиром, ананасом і корицею, які все частіше з’являються на кухнях тих, хто любить експериментувати зі смаками.

Такі вареники ви точно не куштували – рецепт із сиром та ананасом, який став трендом

Така комбінація перетворює традиційну страву на повноцінний десерт із ресторанним характером.

Чому цей рецепт став популярним

Поєднання ніжного сиру, соковитого ананаса та ароматної кориці створює незвичний, але гармонійний смак. Важливо й те, що рецепт не потребує складних продуктів, а результат виглядає як страва з меню дорогого закладу.

Такі вареники ідеально підходять для сніданку, святкового столу або як солодка альтернатива класичним десертам.

Повний рецепт: як приготувати вареники з сиром та ананасом

Інгредієнти для тіста:

– 300 г борошна

– 1 яйце

– 120 мл гарячої води

– 20 г вершкового масла

– щіпка солі

Інгредієнти для начинки:

– 300 г сиру (творогу)

– 150 г консервованого або свіжого ананаса

– 2–3 ст. ложки цукру

– 0,5 ч. ложки кориці

Процес приготування:

Спочатку готуємо тісто. У мисці змішайте борошно та сіль, додайте яйце, розтоплене вершкове масло і гарячу воду. Замісіть еластичне тісто та залиште його під рушником на 20–30 хвилин.

Далі готуємо начинку. Сир ретельно розімніть виделкою або перебийте блендером до кремової консистенції. Додайте дрібно нарізаний ананас, цукор і корицю, добре перемішайте.

Тісто розкачайте тонким шаром, виріжте кружечки, викладіть начинку та сформуйте вареники.

Варіть у підсоленій воді 3–5 хвилин після того, як вони спливуть на поверхню.

Як подати, щоб було ще смачніше

Готові вареники найкраще подавати гарячими. До них чудово пасують сметана, мед, згущене молоко або карамельний соус.

Саме подача робить цю страву універсальною – її можна подати як домашній десерт або навіть як цікаву позицію для святкового меню.

Експерти зазначають: такі експерименти з традиційними рецептами – це новий тренд української кухні, який дозволяє відкривати знайомі страви по-новому.

Раніше "Коментарі" повідомляли, які нові страви з'явилися в МакДональдз.