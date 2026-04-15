73828

2332.65

43.52

51.27

Это уже не просто вареники: новый рецепт с ананасом покоряет украинцев
Это уже не просто вареники: новый рецепт с ананасом покоряет украинцев

Классическое блюдо получило неожиданное обновление – кулинары открыли сочетание, изменяющее представление о варениках.

15 апреля 2026, 18:41
Проніна Анна

Украинская кухня снова удивляет – привычные вареники получили новую жизнь благодаря неожиданному сочетанию ингредиентов. На этот раз речь идет о варениках с сыром, ананасом и корицей, которые все чаще появляются на кухнях любящих экспериментировать со вкусами.

Такие вареники вы точно не пробовали – рецепт с сыром и ананасом, ставший трендом

Такая комбинация превращает традиционное блюдо в полноценный десерт с ресторанным характером.

Почему этот рецепт стал популярным

Сочетание нежного творога, сочного ананаса и ароматной корицы создает необычный, но гармоничный вкус. Важно и то, что рецепт не нуждается в сложных продуктах, а результат выглядит как блюдо из меню дорогого заведения.

Такие вареники идеально подходят для завтрака, праздничного стола или в качестве сладкой альтернативы классическим десертам.

Как приготовить вареники с сыром и ананасом.

Ингредиенты для теста:
– 300 г муки
– 1 яйцо
– 120 мл горячей воды
– 20 г сливочного масла
– щепотка соли

Ингредиенты для начинки:
– 300 г сыра (творога)
– 150 г консервированного или свежего ананаса
– 2–3 ст. ложки сахара
– 0,5 ч. ложки корицы

Процесс приготовления:

Сначала готовим тесто. В миске смешайте муку и соль, добавьте яйцо, растопленное сливочное масло и горячую воду. Замесите эластичное тесто и оставьте под полотенцем на 20–30 минут.

Далее готовим начинку. Сыр тщательно разомните вилкой или перебейте блендером до кремовой консистенции. Добавить мелко нарезанный ананас, сахар и корицу, хорошо перемешать.

Тесто раскатайте тонким слоем, вырежьте кружочки, выложите начинку и сформуйте вареники.

Варите в подсоленной воде 3–5 минут после всплывания на поверхность.

Как подать, чтобы было еще вкуснее

Готовые вареники лучше всего подавать горячими. К ним прекрасно подходят сметана, мед, сгущенка или карамельный соус.

Именно подача делает это блюдо универсальным – его можно подать как домашний десерт или даже как интересную позицию для праздничного меню.

Эксперты отмечают: такие эксперименты по традиционным рецептам – это новый тренд украинской кухни, позволяющий открывать знакомые блюда по-новому.

