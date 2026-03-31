Бур'яни вважають “зайвими”, але вони рятували життя: про що нагадує незвичне свято березня

Проніна Анна
Днями у світі відзначали доволі незвичне, але символічне свято – День бур’янів (Weed Appreciation Day), який щороку припадає на 28 березня. Це неофіційна дата, що пропонує подивитися на звичні “небажані” рослини зовсім інакше – не як на проблему, а як на частину природи, що має свою цінність. Адже навіть те, що здається зайвим, може відігравати важливу роль.
День бур’янів – чому ці рослини мають більше значення, ніж здається
Головна ідея цього дня – нагадати, що бур’яни не лише заважають сільському господарству, а й можуть бути корисними: лікувальними, поживними і навіть життєво необхідними.
Багато рослин, які ми звикли вважати бур’янами, мають унікальні властивості. Кропива, кульбаба, подорожник – це не просто дикорослі трави, а справжні джерела вітамінів і мікроелементів.
Вони відіграють важливу роль в екосистемі, допомагають зберігати баланс у природі та часто є першою зеленню, яка з’являється навесні. Саме тому в народі їх пов’язували з відновленням і силою життя.
Для українців бур’яни мають ще глибше значення. У роки Голодомору 1932–1933 років та післявоєнного голоду 1946–1947 років саме дикорослі рослини стали для багатьох людей єдиним шансом вижити.
Лобода, кропива, спориш – з них варили юшки, пекли коржі, їли сирими. Ці прості рослини стали символом боротьби за життя в умовах, коли їжі не було взагалі.
Лобода з того часу асоціюється не лише з голодом, а й із витривалістю українців, які змогли пережити найстрашніші випробування.
Сьогодні ставлення до бур’янів змінюється. Те, що колись вважалося їжею виживання, повертається у сучасну кухню як корисний і навіть модний продукт.
Кропива, наприклад, містить багато вітамінів і активно використовується у стравах. І якщо знати, як правильно її приготувати, вона може стати основою для смачних і поживних рецептів.
Кропиву обов’язково обдайте окропом, щоб вона втратила пекучість, після чого дрібно наріжте. У каструлі доведіть до кипіння воду або бульйон, додайте нарізану картоплю.
Окремо обсмажте на олії цибулю та моркву до м’якості і додайте до супу. Варіть до готовності картоплі.
Після цього додайте кропиву і, за бажанням, щавель. Проваріть ще кілька хвилин. В кінці додайте лавровий лист, сіль і перець.
Яйця відваріть окремо, наріжте і додайте прямо в тарілку перед подачею. Подавайте зі сметаною.
Такий борщ – не лише смачний, а й символічний: він нагадує, як прості речі можуть мати величезну цінність.
У підсумку День бур’янів – це не просто привід згадати про город. Це нагадування про історію, природу і вміння бачити цінність там, де раніше її не помічали.
