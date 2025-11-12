Больше никаких слез: вот как нужно правильно резать лук

Каждый, кто хоть раз нарезал лук, знает это знакомое чувство жжения в глазах, слезы и желание как можно быстрее закончить эту "пытку". Но оказывается, избежать слез при резке лука можно без специальных очков или хитроумных гаджетов. И решение настолько просто, что вы удивитесь, почему не пользовались им раньше.

Почему мы плачем от лука

Обычная луковица скрывает настоящую химическую лабораторию. Когда вы начинаете ее резать, клетки разрушаются и высвобождаются ферменты, которые реагируют с соединениями серы. Эта реакция образует син-пропанетиал-S-оксид — газ, раздражающий слизистую глаз.

Попадая в контакт с влагой, то есть со слезной жидкостью, он мгновенно превращается в серную кислоту. В результате мы чувствуем жжение, слезотечение и желание как можно быстрее сбежать из кухни.

Как избежать слез во время нарезки лука

Это решение может показаться очень простым, однако оно действительно работает. Чтобы избежать слез, положите лук в морозильную камеру на 15 минут перед нарезанием. Низкая температура замедляет химические процессы в клетках и значительно уменьшает выделение раздражающего газа. В результате ферменты "засыпают", и лук перестает "атаковать" ваши глаза.

Этот метод не изменяет вкус овощей, но существенно облегчает процесс приготовления. Теперь нарезка лука может стать не пыткой, а спокойной кулинарной рутиной без слез, без жжения и без паники.

Дополнительные советы при нарезке лука:

— Используйте острый нож – это уменьшает повреждение клеток

— Нарезайте лук под вытяжкой или у открытого окна, чтобы газ быстрее рассеивался.

— Если вы часто готовите, попробуйте замариновать нарезанный лук сразу, это не только полезно, но и придаст блюдам приятный вкус.

