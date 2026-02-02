Без духовки й без мороки: хачапурі, яке зникає зі сковороди за 5 хвилин

Рубрики
Справжні грузинські хачапурі за класичними рецептами можуть вимагати чимало часу, терпіння та вправності. Але якщо душа просить сиру, рум’яної скоринки й домашнього затишку вже зараз, є просте рішення. Ліниве хачапурі на сковороді готується за лічені хвилини й при цьому залишається ніжним, ситним і напрочуд смачним.
Ліниве хачапурі на сковороді – рецепт, який рятує, коли хочеться смачно і швидко
Цей рецепт став справжньою знахідкою для тих, хто не хоче довго возитися з тістом або вмикати духовку. Усе, що потрібно, — звичайна сковорода, доступні інгредієнти та трохи гарного настрою. За смаком та текстурою страва майже не поступається традиційному хачапурі, а в деяких родинах навіть витіснила класичний варіант.
Для тіста:
кефір – 300 мл
яйце – 1 шт.
сіль – 1 ч. л.
цукор – 1 ч. л.
розпушувач – 10 г
рослинна олія – 3 ст. л.
борошно – близько 450 г
Для начинки:
сулугуні / моцарела / фета – 350 г
кисломолочний сир – 2–3 ст. л.
яйце – 1 шт.
сіль – за смаком
У глибоку миску виливають кефір, додають яйце, сіль, цукор, розпушувач та олію. Усе ретельно перемішують до однорідності. Після цього поступово всипають борошно й замішують м’яке тісто, яке не липне до рук. Його накривають рушником і залишають "відпочити" на 5–10 хвилин.
Для начинки сир натирають на тертці, додають кисломолочний сир, яйце та сіль. Масу добре перемішують — вона має бути соковитою, але не рідкою.
Тісто ділять на чотири частини, кожну розкачують у корж, викладають начинку, защіплюють краї та обережно знову розкачують. Хачапурі смажать на добре розігрітій сухій сковороді під кришкою на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
У результаті виходить ароматна, тягуча сирна страва, яка чудово смакує і на сніданок, і на вечерю. А головне — жодних годин біля плити.
