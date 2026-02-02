Без духовки й без мороки: хачапурі, яке зникає зі сковороди за 5 хвилин

Справжні грузинські хачапурі за класичними рецептами можуть вимагати чимало часу, терпіння та вправності. Але якщо душа просить сиру, рум’яної скоринки й домашнього затишку вже зараз, є просте рішення. Ліниве хачапурі на сковороді готується за лічені хвилини й при цьому залишається ніжним, ситним і напрочуд смачним.

Ліниве хачапурі на сковороді – рецепт, який рятує, коли хочеться смачно і швидко

Цей рецепт став справжньою знахідкою для тих, хто не хоче довго возитися з тістом або вмикати духовку. Усе, що потрібно, — звичайна сковорода, доступні інгредієнти та трохи гарного настрою. За смаком та текстурою страва майже не поступається традиційному хачапурі, а в деяких родинах навіть витіснила класичний варіант.

Інгредієнти

Для тіста:

кефір – 300 мл

яйце – 1 шт.

сіль – 1 ч. л.

цукор – 1 ч. л.

розпушувач – 10 г

рослинна олія – 3 ст. л.

борошно – близько 450 г

Для начинки:

сулугуні / моцарела / фета – 350 г

кисломолочний сир – 2–3 ст. л.

яйце – 1 шт.

сіль – за смаком

Як готувати

У глибоку миску виливають кефір, додають яйце, сіль, цукор, розпушувач та олію. Усе ретельно перемішують до однорідності. Після цього поступово всипають борошно й замішують м’яке тісто, яке не липне до рук. Його накривають рушником і залишають "відпочити" на 5–10 хвилин.

Для начинки сир натирають на тертці, додають кисломолочний сир, яйце та сіль. Масу добре перемішують — вона має бути соковитою, але не рідкою.

Тісто ділять на чотири частини, кожну розкачують у корж, викладають начинку, защіплюють краї та обережно знову розкачують. Хачапурі смажать на добре розігрітій сухій сковороді під кришкою на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

У результаті виходить ароматна, тягуча сирна страва, яка чудово смакує і на сніданок, і на вечерю. А головне — жодних годин біля плити.

