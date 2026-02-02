Без духовки и без мороки: хачапури, которое исчезает из сковороды через 5 минут

Настоящие грузинские хачапури по классическим рецептам могут потребовать немало времени, терпения и сноровки. Но если душа просит сыра, румяной корочки и домашнего уюта уже сейчас, есть простое решение. Ленивое хачапури на сковороде готовится за считанные минуты и при этом остается нежным, сытным и удивительно вкусным.

Ленивое хачапури на сковороде – рецепт, который спасает, когда хочется вкусно и быстро

Этот рецепт стал настоящей находкой для тех, кто не хочет долго возиться с тестом или включать духовку. Все, что нужно, – обычная сковорода, доступные ингредиенты и немного хорошего настроения. По вкусу и текстуре блюдо почти не уступает традиционному хачапуру, а в некоторых семьях даже вытеснило классический вариант.

Ингредиенты

Для теста:

кефир – 300 мл

яйцо – 1 шт.

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

разрыхлитель – 10 г

растительное масло – 3 ст. л.

мука – около 450 г

Для начинки:

сулугуни / моцарелла / фета – 350 г

кисломолочный творог – 2–3 ст. л.

яйцо – 1 шт.

соль – по вкусу

Как готовить

В глубокую миску выливают кефир, добавляют яйцо, соль, сахар, разрыхлитель и растительное масло. Все тщательно перемешивают до однородности. После этого постепенно всыпают муку и замешивают мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Его накрывают полотенцем и оставляют отдохнуть на 5–10 минут.

Для начинки сыр натирают на терке, добавляют творог, яйцо и соль. Массу хорошо перемешивают – она должна быть сочной, но не жидкой.

Тесто делят на четыре части, каждую раскатывают в лепешку, выкладывают начинку, защелкивают края и осторожно снова раскатывают. Хачапури жарят на хорошо разогретой сухой сковороде под крышкой на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

В результате получается ароматное, тягучее сырное блюдо, которое прекрасно подходит и на завтрак, и на ужин. А главное — никаких часов у плиты .

