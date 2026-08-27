Заглянули в чужі сумки: які дивні та несподівані речі люди носять із собою щодня

Що можна дізнатися про людину, зазирнувши до її сумки? Виявляється, чимало. Одні носять лише телефон, гаманець та ключі, а інші перетворюють невелику сумку на справжній набір на всі випадки життя.

Сумка та речі, які ми носимо із собою щодня. Фото: Pixabay

Цю цікаву звичку добре демонструє спільнота r/whatsinthebag на Reddit. Користувачі регулярно викладають фотографії своїх сумок та детально перераховують увесь вміст. Іноді вони навіть пропонують іншим вгадати характер власника з його речами.

Від звичного до несподіваного

У сумках справді зустрічається практично все. Крім смартфонів, навушників, косметики, блокнотів та зарядних пристроїв, користувачі показують книги, електронні рідери, фотоапарати, незвичайні брелоки, колекційні дрібниці та навіть речі, які роками подорожують з однієї сумки до іншої.

Один із учасників, наприклад, носить із собою щоденник, Kindle, фотоапарат, термос, парасольку, косметичку та безліч невеликих аксесуарів. Інший користувач показав сумку з ручками, блокнотом, парфумами, засобами догляду та незвичайним пеналом.

Іноді вміст стає справді кумедним. В обговореннях користувачі зізнавалися, що можуть носити з собою найнесподіваніші перекуси, а один із учасників навіть розповів про цілу індичку в сумці.

Сумка як маленький портрет

Цікаво, що учасники Reddit часто намагаються визначити характер людини за вмістом сумки. Акуратно розкладені предмети асоціюються з організованістю, велика кількість косметики – з увагою до зовнішності, а книжки та блокноти стають приводом припустити творчі інтереси.

У підсумку звичайна сумка перетворюється на своєрідний автопортрет власника. І чим дивніший її вміст, тим цікавішим стає питання: навіщо людині все це потрібно?

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому люди масово переходять на "тупі" телефони.