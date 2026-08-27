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Заглянули в чужие сумки: какие странные и неожиданные вещи люди носят с собой каждый день

Пользователи Reddit показывают содержимое своих повседневных сумок - от привычных мелочей до вещей, которые совершенно неожиданно оказываются внутри.

27 августа 2026, 13:31
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Сергій Кречмаровський

Что можно узнать о человеке, заглянув в его сумку? Оказывается, довольно много. Одни носят только телефон, кошелёк и ключи, а другие превращают небольшую сумку в настоящий набор на все случаи жизни.

Заглянули в чужие сумки: какие странные и неожиданные вещи люди носят с собой каждый день

Сумка и вещи, которые мы носим с собой каждый день. Фото: Pixabay

Эту любопытную привычку хорошо демонстрирует сообщество r/whatsinthebag на Reddit. Пользователи регулярно выкладывают фотографии своих сумок и подробно перечисляют всё содержимое. Иногда они даже предлагают другим угадать характер владельца по его вещам.

От привычного до неожиданного

В сумках действительно встречается практически всё. Помимо смартфонов, наушников, косметики, блокнотов и зарядных устройств пользователи показывают книги, электронные ридеры, фотоаппараты, необычные брелоки, коллекционные мелочи и даже вещи, которые годами путешествуют из одной сумки в другую.

Один из участников, например, носит с собой ежедневник, Kindle, фотоаппарат, термос, зонтик, косметичку и множество небольших аксессуаров. Другой пользователь показал сумку с ручками, блокнотом, парфюмом, средствами ухода и необычным пеналом.

Иногда содержимое становится действительно забавным. В обсуждениях пользователи признавались, что могут носить с собой самые неожиданные перекусы, а один из участников даже рассказал о целой индейке в сумке.

Сумка как маленький портрет

Интересно, что участники Reddit часто пытаются определить характер человека по содержимому его сумки. Аккуратно разложенные предметы ассоциируются с организованностью, большое количество косметики — с вниманием к внешности, а книги и блокноты становятся поводом предположить творческие интересы.

В итоге обычная сумка превращается в своеобразный автопортрет владельца. И чем страннее её содержимое, тем интереснее становится вопрос: зачем человеку всё это нужно?

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, почему люди массово переходят на "тупые" телефоны.



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Источник: https://www.reddit.com/r/whatsinthebag/
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