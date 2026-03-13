Під час війни багато пар почали частіше сваритися, навіть якщо раніше їхні стосунки були стабільними. Причина полягає не лише у побутових проблемах, а й у сильному психологічному тиску, який створює тривожна реальність.

Війна руйнує навіть кохання: психолог назвав 3 причини, чому пари почали частіше сваритися

Як передають "Коментарі", про це пише Forbes.

Експерти пояснюють, що глобальні конфлікти впливають на психіку людей значно сильніше, ніж здається на перший погляд. Постійний потік тривожних новин, страх за майбутнє та загальна нестабільність формують так званий "прихований стрес", який поступово руйнує емоційний баланс у стосунках.

Психологи виділяють три основні причини, через які під час війни конфлікти у парах виникають частіше.

Ефект “розливу” стресу

Перший фактор – це явище, яке психологи називають “spillover effect” або ефектом розливу стресу.

Згідно з дослідженнями, опублікованими в Journal of Family Psychology, сильний зовнішній стрес часто переноситься на особисті стосунки. Люди можуть навіть не усвідомлювати, що їхнє роздратування викликане новинами, економічною нестабільністю чи страхом за безпеку.

Стрес діє непомітно: він зменшує терпіння, робить людей більш дратівливими та знижує здатність спокійно обговорювати проблеми.

Зникнення “рожевих окулярів”

Другий фактор – зміна сприйняття партнера.

Дослідження, опубліковане в Journal of Personality and Social Psychology, показало, що у періоди сильного стресу люди починають гірше використовувати свої позитивні навички спілкування.

Навіть у люблячих парах партнери починають:

гостріше помічати негативну поведінку одне одного

ігнорувати позитивні вчинки

оцінювати проблеми у стосунках більш критично

Психологи наголошують, що насправді партнер не змінюється – змінюється наше сприйняття через психологічне виснаження.

Передача тривоги

Третя причина – емоційна передача тривоги.

Дослідження, опубліковане у New Media & Society, показує, що емоційний стан одного партнера легко передається іншому.

Наприклад, якщо один із партнерів постійно читає новини і відчуває страх або депресію, інший підсвідомо починає переживати ті ж емоції.

У результаті обоє опиняються у стані емоційного виснаження, коли немає сил підтримувати одне одного.

Що радять психологи

Експерти радять парам не звинувачувати одне одного під час конфліктів, а усвідомити, що обидва партнери перебувають під сильним психологічним тиском.

Іноді достатньо просто сказати: "Ми зараз обидва переживаємо важкий період".

Відкрите обговорення тривог і підтримка можуть допомогти зменшити напругу та зміцнити стосунки навіть у складні часи.

Психологи наголошують, що під час війни емоційна близькість і взаємна підтримка стають одним із найважливіших ресурсів для збереження стабільності у стосунках.

Читайте також в "Коментарях", що вчені назвали прихований симптом раку.