Во время войны многие пары стали чаще ссориться, даже если раньше их отношения были стабильными. Причина заключается не только в бытовых проблемах, но и в сильном психологическом давлении, создаваемом тревожной реальностью.
Война разрушает даже любовь: психолог назвал 3 причины, почему пары стали чаще ссориться
Как передают " Комментарии " , об этом пишет Forbes .
Эксперты объясняют, что глобальные конфликты влияют на психику людей гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. Постоянный поток тревожных новостей, страх за будущее и общая нестабильность формируют так называемый "скрытый стресс" , постепенно разрушающий эмоциональный баланс в отношениях.
Психологи выделяют три основных причины , по которым во время войны конфликты в парах возникают чаще.
Первый фактор – это явление, которое психологи называют spillover effect или эффектом разлива стресса .
Согласно исследованиям, опубликованным в Journal of Family Psychology , сильный внешний стресс часто переносится на личные отношения. Люди могут даже не отдавать себе отчет в том, что их раздражение вызвано новостями, экономической нестабильностью или страхом за безопасность.
Стресс действует незаметно: он уменьшает терпение, делает людей раздражительнее и снижает способность спокойно обсуждать проблемы.
Второй фактор – изменение восприятия партнера.
Исследование, опубликованное в Journal of Personality and Social Psychology , показало, что в периоды сильного стресса люди начинают хуже использовать свои положительные навыки общения.
Даже в любящих парах партнеры начинают:
острее замечать негативное поведение друг друга
игнорировать положительные поступки
оценивать проблемы в отношениях более критично
Психологи подчеркивают, что на самом деле партнер не меняется – меняется наше восприятие из-за психологического истощения .
Третья причина – эмоциональная передача тревоги.
Исследование, опубликованное в New Media & Society , показывает, что эмоциональное состояние одного партнера легко передается другому.
К примеру, если один из партнеров постоянно читает новости и испытывает страх или депрессию, другой подсознательно начинает испытывать те же эмоции.
В результате оба оказываются в состоянии эмоционального истощения , когда нет сил поддерживать друг друга.
Эксперты советуют парам не винить друг друга во время конфликтов, а осознать, что оба партнера находятся под сильным психологическим давлением.
Иногда достаточно просто сказать: "Мы сейчас оба переживаем трудный период" .
Открытое обсуждение тревог и поддержка могут помочь снизить напряжение и укрепить отношения даже в сложные времена.
Психологи подчеркивают, что во время войны эмоциональная близость и взаимная поддержка становятся одним из важнейших ресурсов для сохранения стабильности в отношениях .
