Масштабне дослідження психологів з Університету штату Мічиган виявило, що найвищий рівень нарцисизму серед 53 країн продемонструвала Німеччина. Висновки ґрунтуються на аналізі відповідей понад 45 тисяч респондентів із різних частин світу.

Вчені визначили найбільш "нарцисичні" країни світу. Фото: freepik

Нарцисизм у популярному дискурсі часто асоціюється з егоцентризмом і браком емпатії. За визначенням Клініки Майо, нарцисичний розлад особистості — це психічний стан, за якого людина має необґрунтовано завищене відчуття власної важливості. Проведене дослідження дозволило оцінити не клінічний розлад, а поширеність нарцисичних рис у суспільстві.

За даними дослідження найвищий рівень нарцисизму виявили у Німеччині. До першої п’ятірки рейтингу найбільш нарцистичних країн також потрапили Ірак, Китай, Непал і Південна Корея. Найнижчі показники зафіксували в Сербії, Ірландії, Великій Британії, Нідерландах і Данії.

В усіх країнах молодші респонденти демонстрували вищий рівень нарцисизму. За словами автора дослідження доцента кафедри психології особистості Вільяма Чопіка, у ранній дорослості впевненість у собі й зосередженість на власних цілях можуть відігравати адаптивну роль. Чоловіки в середньому набирали більше балів, ніж жінки, що дослідники пов’язують із соціальними уявленнями про домінування.

Цікаво, що люди з вищим соціальним статусом також частіше мали нарцисичні риси Можливо це пов’язано з прагненням до лідерства або переконання у власних привілеях.

Під час дослідження науковці розділили нарцисизм на "захоплення" (самовихваляння, завищена самооцінка) та "суперництво" (приниження інших, агресивний захист статусу). Риси нарцистичного захоплення були найбільш поширені в Нігерії, Іраку, Китаї, а найнижче у Данії, Ірландії та Великій Британії. Щодо нарцистичного супернитва, то тут найвищі бали отримали Німеччина, Південна Корея, Непал, Ірак та Румунія, а найнижчі Сербія, Мексика, Колумбія, Австрія та Південна Африка.

Також виявилося, що в колективістських культурах рівень "захоплення" часто вищий, ніж в індивідуалістичних. Це ставить під сумнів поширену думку, що нарцисизм лише продукт західного індивідуалізму. Дослідження також показало, що у багатших країнах нарцисичні риси трапляються частіше, ймовірно через більший акцент на досягненнях і самопрезентації.

Раніше портал "Коментарі" повідмоляв, що дали оцінку психотипу Трампа: "трикстер, істероїдний психопат і перверзний нарцис".