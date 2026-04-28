Ученые определили наиболее "нарциссические" страны мира

Масштабное исследование психологов из Университета штата Мичиган выявило, что самый высокий уровень нарциссизма среди 53 стран продемонстрировала Германия. Выводы основываются на анализе ответов более 45 тысяч респондентов из разных частей света.

Нарциссизм в популярном дискурсе часто ассоциируется с эгоцентризмом и нехваткой эмпатии. По определению Клиники Майо, нарциссическое расстройство личности – это психическое состояние, при котором человек имеет необоснованно завышенное чувство собственной важности. Проведенное исследование позволило оценить не клиническое расстройство, а распространенность нарциссических черт в обществе.

По данным исследования самый высокий уровень нарциссизма был обнаружен в Германии. В первую пятерку рейтинга наиболее нарцистических стран также попали Ирак, Китай, Непал и Южная Корея. Самые низкие показатели зафиксировали в Сербии, Ирландии, Великобритании, Нидерландах и Дании.

Во всех странах младшие респонденты демонстрировали более высокий уровень нарциссизма. По словам автора исследования доцента кафедры психологии личности Уильяма Чопика, в ранней взрослости уверенность в себе и сосредоточенность на собственных целях могут играть адаптивную роль. Мужчины в среднем набирали больше баллов, чем женщины, исследователи связывают с социальными представлениями о доминировании.

Интересно, что люди с более высоким социальным статусом также чаще имели нарциссические черты. Возможно, это связано со стремлением к лидерству или убеждению в собственных привилегиях.

В ходе исследования ученые разделили нарциссизм на "увлечение" (самовосхищение, завышенная самооценка) и "соперничество" (унижение других, агрессивная защита статуса). Черты нарцистического увлечение были наиболее распространены в Нигерии, Ираке, Китае, а ниже всего в Дании, Ирландии и Великобритании. Что касается нарцистического соперничества, то здесь самые высокие баллы получили Германия, Южная Корея, Непал, Ирак и Румыния, а самые низкие Сербия, Мексика, Колумбия, Австрия и Южная Африка.

Также оказалось, что в коллективистских культурах уровень "увлечения" часто выше, чем в индивидуалистических. Это подвергает сомнению распространенное мнение, что нарциссизм лишь продукт западного индивидуализма. Исследование также показало, что в более богатых странах нарциссические черты встречаются чаще, вероятно из-за большего акцента на достижениях и самопрезентации.

