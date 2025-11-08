Три речі, які люди хочуть зробити перед смертю

Коли людина усвідомлює близькість смерті, її пріоритети змінюються. Те, що здавалося важливим у щоденних турботах, втрачає значення, поступаючись місцем справжнім людським почуттям. Про це розповіла лікар паліативної медицини доктор Кетрін Маннікс, яка зауважила, що у найважливіші моменти життя люди зосереджуються не на досягненнях чи грошах, а на стосунках і коханні.

Кетрін Маннікс в інтерв’ю з доктором Алексом Джорджем пояснила, що насправді має значення наприкінці життя людей.

"Коли хтось усвідомлює, що помирає, його кругозір стає дуже вузьким. Насправді важливими є стосунки — люди, які є найважливішими для вмираючої людини", — сказала Маннікс.

Докторка Маннікс виділила три головні речі, які найчастіше хочуть зробити люди перед смертю:

- Відновити зруйновані стосунки. Люди прагнуть пробачити й отримати прощення, щоб піти з життя у мирі з іншими.

- Висловити вдячність. У моменти прощання багато хто хоче подякувати тим, хто був поруч, підтримував і любив.

- Зізнатися у коханні. Слова "Я тебе люблю" часто стають найважливішими в останні хвилини.

Доктор Маннікс згадала історії людей, які загинули під час терактів 11 вересня 2001 року у Вежах-близнюках.

"Усі ці повідомлення були про кохання. Люди писали: "Я люблю тебе. Не забувай. Я люблю тебе". Це універсальні слова, які ми чуємо і в паліативній допомозі: Дякую. Мені шкода. Я прощаю тебе. Я люблю тебе", — розповіла лікарка.

Доктор Алекс Джордж підсумував розмову важливим закликом. Він сказав, "Зателефонуйте людям і скажіть їм, що ви їх любите. Це ваш заклик до дії прямо зараз. Не чекайте слушного моменту, зробіть це зараз".

