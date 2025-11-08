logo_ukra

Три речі, які люди хочуть зробити перед смертю
НОВИНИ

Три речі, які люди хочуть зробити перед смертю

Лікар паліативної медицини Кетрін Маннікс розповіла, що люди найчастіше хочуть зробити перед смертю.

8 листопада 2025, 01:00
Автор:
Slava Kot

Коли людина усвідомлює близькість смерті, її пріоритети змінюються. Те, що здавалося важливим у щоденних турботах, втрачає значення, поступаючись місцем справжнім людським почуттям. Про це розповіла лікар паліативної медицини доктор Кетрін Маннікс, яка зауважила, що у найважливіші моменти життя люди зосереджуються не на досягненнях чи грошах, а на стосунках і коханні.

Три речі, які люди хочуть зробити перед смертю

Що люди хочуть зробити перед смертю. Фото: Freepik

Кетрін Маннікс в інтерв’ю з доктором Алексом Джорджем пояснила, що насправді має значення наприкінці життя людей.

"Коли хтось усвідомлює, що помирає, його кругозір стає дуже вузьким. Насправді важливими є стосунки — люди, які є найважливішими для вмираючої людини", — сказала Маннікс.

Докторка Маннікс виділила три головні речі, які найчастіше хочуть зробити люди перед смертю:

  • - Відновити зруйновані стосунки. Люди прагнуть пробачити й отримати прощення, щоб піти з життя у мирі з іншими.
  • - Висловити вдячність. У моменти прощання багато хто хоче подякувати тим, хто був поруч, підтримував і любив.
  • - Зізнатися у коханні. Слова "Я тебе люблю" часто стають найважливішими в останні хвилини.

Доктор Маннікс згадала історії людей, які загинули під час терактів 11 вересня 2001 року у Вежах-близнюках. 

"Усі ці повідомлення були про кохання. Люди писали: "Я люблю тебе. Не забувай. Я люблю тебе". Це універсальні слова, які ми чуємо і в паліативній допомозі: Дякую. Мені шкода. Я прощаю тебе. Я люблю тебе", — розповіла лікарка.

Доктор Алекс Джордж підсумував розмову важливим закликом. Він сказав, "Зателефонуйте людям і скажіть їм, що ви їх любите. Це ваш заклик до дії прямо зараз. Не чекайте слушного моменту, зробіть це зараз".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що сниться людям незадовго до смерті.

Також "Коментарі" писали, що лікарка розповіла про характерні симптоми смерті, яка може відбутися за кілька днів або годин.



Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2123303/palliative-care-doctor-things-to-do-before-death
