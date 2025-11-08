Три речі, які люди хочуть зробити перед смертю

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Коли людина усвідомлює близькість смерті, її пріоритети змінюються. Те, що здавалося важливим у щоденних турботах, втрачає значення, поступаючись місцем справжнім людським почуттям. Про це розповіла лікар паліативної медицини доктор Кетрін Маннікс, яка зауважила, що у найважливіші моменти життя люди зосереджуються не на досягненнях чи грошах, а на стосунках і коханні.
Що люди хочуть зробити перед смертю. Фото: Freepik
Кетрін Маннікс в інтерв’ю з доктором Алексом Джорджем пояснила, що насправді має значення наприкінці життя людей.
Докторка Маннікс виділила три головні речі, які найчастіше хочуть зробити люди перед смертю:
Доктор Маннікс згадала історії людей, які загинули під час терактів 11 вересня 2001 року у Вежах-близнюках.
Доктор Алекс Джордж підсумував розмову важливим закликом. Він сказав, "Зателефонуйте людям і скажіть їм, що ви їх любите. Це ваш заклик до дії прямо зараз. Не чекайте слушного моменту, зробіть це зараз".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що сниться людям незадовго до смерті.
Також "Коментарі" писали, що лікарка розповіла про характерні симптоми смерті, яка може відбутися за кілька днів або годин.