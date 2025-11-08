Три вещи, которые люди хотят сделать перед смертью

Рубрики
Когда человек осознает близость смерти, его приоритеты меняются. То, что казалось важным в ежедневных заботах, теряет значение, уступая место настоящему человеческому чувству. Об этом рассказала врач паллиативной медицины доктор Кэтрин Манникс, заметившая, что в самые важные моменты жизни люди сосредотачиваются не на достижениях или деньгах, а на отношениях и любви.
Кэтрин Манникс в интервью с доктором Алексом Джорджем объяснила, что на самом деле имеет значение в конце жизни людей.
Врач Манникс выделила три главные вещи, которые чаще всего хотят сделать люди перед смертью:
Доктор Манникс вспомнила истории людей, погибших во время терактов 11 сентября 2001 в Башнях-близнецах.
Доктор Алекс Джордж подытожил разговор важным призывом. Он сказал, "Позвоните людям и скажите им, что вы их любите. Это ваш призыв к действию прямо сейчас. Не ждите подходящего момента, сделайте это сейчас".
