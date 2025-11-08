logo

Три вещи, которые люди хотят сделать перед смертью

Врач паллиативной медицины Кэтрин Манникс рассказала, что люди чаще всего хотят сделать перед смертью.

8 ноября 2025, 01:00
Когда человек осознает близость смерти, его приоритеты меняются. То, что казалось важным в ежедневных заботах, теряет значение, уступая место настоящему человеческому чувству. Об этом рассказала врач паллиативной медицины доктор Кэтрин Манникс, заметившая, что в самые важные моменты жизни люди сосредотачиваются не на достижениях или деньгах, а на отношениях и любви.

Три вещи, которые люди хотят сделать перед смертью

Что люди хотят сделать перед смертью. Фото: Freepik

Кэтрин Манникс в интервью с доктором Алексом Джорджем объяснила, что на самом деле имеет значение в конце жизни людей.

"Когда кто-то осознает, что умирает, его кругозор становится очень узким. На самом деле важны отношения — люди, которые являются важнейшими для умирающего человека", — сказала Манникс.

Врач Манникс выделила три главные вещи, которые чаще всего хотят сделать люди перед смертью:

  • - Возобновить разрушенные отношения. Люди стремятся простить и получить прощение, чтобы уйти из жизни в мире с другими.
  • - Выразить благодарность. В моменты прощания многие хотят поблагодарить тех, кто был рядом, поддерживал и любил.
  • - Признаться в любви. Слова "Я тебя люблю" часто становятся самыми важными в последние минуты.

Доктор Манникс вспомнила истории людей, погибших во время терактов 11 сентября 2001 в Башнях-близнецах.

"Все эти сообщения были о любви. Люди писали: "Я люблю тебя. Не забывай. Я люблю тебя". Это универсальные слова, которые мы слышим и в паллиативной помощи: Спасибо. Мне жаль. Я прощаю тебя. Я люблю тебя", — рассказала врач.

Доктор Алекс Джордж подытожил разговор важным призывом. Он сказал, "Позвоните людям и скажите им, что вы их любите. Это ваш призыв к действию прямо сейчас. Не ждите подходящего момента, сделайте это сейчас".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что снится людям незадолго до смерти.

Также "Комментарии" писали, что врач рассказала о характерных симптомах смерти, которая может произойти через несколько дней или часов.



