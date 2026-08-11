logo_ukra

BTC/USD

64345

ETH/USD

1892.2

USD/UAH

44.83

EUR/UAH

51.78

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля психологія Сім'я на межі розпаду: психологи назвали 4 кроки, які допоможуть пережити кризу
commentss НОВИНИ Всі новини

Сім'я на межі розпаду: психологи назвали 4 кроки, які допоможуть пережити кризу

Психологічний алгоритм проти паніки: як наукова модель ABC-X допомагає родинам проходити найважчі кризи без розлучень та скандалів.

11 серпня 2026, 14:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Хвороба близької людини, раптові фінансові труднощі, переїзд або навіть народження дитини — будь-які масштабні зміни вибивають родину зі звичного ритму. Коли побутові та емоційні проблеми накладаються одна на одну, виникає відчуття повного хаосу та безпорадності.

Сім'я на межі розпаду: психологи назвали 4 кроки, які допоможуть пережити кризу

Спільна робота над проблемами допомагає зберегти стосунки під час сімейного шторму / Фото: Pixabay

Проте в психології існує інструмент, здатний перетворити цю паніку на чіткий план дій — теорія сімейного стресу та її класична модель ABC-X, розроблена дослідником Рубеном Гіллом. Вона пояснює, чому одні сім'ї розпадаються під тиском обставин, а інші стають лише міцнішими.

Формула кризи: чому ми втрачаємо контроль?

Згідно з цією концепцією, сімейна криза (X) ніколи не виникає сама по собі. Вона є результатом взаємодії трьох ключових елементів:

  • A (Стресор): Подія, яка запускає зміни (втрата роботи, хвороба, конфлікт).

  • B (Ресурси): Те, чим володіє родина для подолання проблеми (заощадження, підтримка друзів, гнучкість, міцні зв'язки).

  • C (Сприйняття): Те, як саме члени сім'ї оцінюють цю ситуацію — як катастрофу чи як тимчасове випробування.

Якщо ресурси вичерпані, а сприйняття події виключно негативне, стресор A неминуче призводить до розпаду та хаосу X.

4 кроки до порятунку родини за теорією стресу

Щоб відновити контроль над життям і зберегти стосунки, психологи радять діяти за таким алгоритмом:

Крок 1. Точно визначте стресор (A): Потрібно відокремити реальну проблему від емоцій. Запитайте себе: що саме стало каталізатором? Це конкретна подія чи накопичена втома? Чітке формулювання знижує рівень тривожності.

Крок 2. Проведіть інвентаризацію ресурсів (B): Складіть список усього, на що ви можете спиратися просто зараз. Це можуть бути фінансові заощадження, допомога родичів, професійні навички або просто вміння спокійно вислухати одне одного.

Крок 3. Змініть фокус сприйняття (C): Найважчий, але вирішальний етап. Замість установки "Це кінець нашого нормального життя" спробуйте прийняти позицію: "Це важкий період, але ми маємо конкретні кроки для його подолання". Зміна наративу зупиняє взаємні звинувачення.

Крок 4. Створіть новий сімейний порядок: Криза означає, що старі правила більше не працюють. Перерозподіліть обов'язки, зменште побутові вимоги один до одного та зафіксуйте нові щоденні ритуали, які дають відчуття стабільності.

Пам'ятайте, що адаптація потребує часу. Головне завдання під час сімейного шторму — не шукати винних, а об'єднати зусилля проти спільної проблеми.

Нагадаємо: портал "Коментарі" розповідав про те, який погляд мають очі психопата і що говорить наука





Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.verywellmind.com/what-is-family-stress-theory-6831762
Теги:

Новини

Всі новини